Albert Rivera cuenta las amenazas de muerte que recibió en Cataluña

Albert Rivera ha sido el último invitado a ‘Mi casa es la tuya’, presentado por Bertín Osborne. El líder de Ciudadanos recordó cómo había sido su infancia y además las amenazas de muerte que recibió en Cataluña.El político explicó a Bertín que ” vivía con mi familia en la mitad de un piso en la Barceloneta, que era un lujo “, así es como Albert Rivera es “medio malagueño. Tengo mitad y mitad”.

Albert Rivera también recordó su formación como político y reconoce que aprendió más haciendo natación que en clase. ” He aprendido más en el agua que en las aulas “, y aunque parezca lo contrario, “no era el delegado de clase. Era un poco la oposición, el que daba por saco”.

Por otro lado, comentó que no llevó nada bien las críticas durante su candidatura como presidente del Gobierno. ” La primera vez que leí un artículo crítico conmigo casi se me saltan las lágrimas . Ahora simplemente no los leo”.

Por último, explicó las amenazas que ha sufrido en Cataluña. “Me llegó un paquete con una bala diciendo que si no abandonaba Cataluña en 3 meses me mataban “. Unas amenazas que llegaron a salpicar a su familia, “a mis padres les rompieron el cartel de la tienda y fueron unos chicos que iban conmigo a clase”.