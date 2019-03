Alfonso Valero: ‘Torra quiere imponer un poder por encima de la ley, sin pasar por la democracia’

@jmfrancas. Alfonso Valero (@alfvalero) es abogado y solicitor (Inglaterra y Gales), no en ejercicio, fundador del Foro de Profesores (@foroprofesores).

JMF: Estás coordinando un grupo de expertos juristas para seguir el juicio al ‘procés’, ¿qué es este grupo?

Alfonso Valero: El Comité de Juristas para analizar la Causa especial 20907/2017 es un grupo de profesores y abogados de reconocido prestigio cuyo único compromiso, en tanto que ciudadanos, es con el Estado de derecho, la Constitución y la democracia. El objetivo es hacer un seguimiento y una posterior evaluación del cumplimiento de los estándares jurídicos de Derecho internacional, europeo y español. Es decir, un análisis objetivo y técnico, no político.

JMF: ¿Es una actividad del ‘foro de profesores’?

Alfonso Valero: Es una actividad del Foro de Profesores, aunque está llevada a cabo tanto por miembros del Foro como por personas que no están en él, pero comparten la misma visión y compromiso.

JMF: ¿En el grupo solo hay juristas ‘constitucionalistas’?

Alfonso Valero: Sólo contamos con juristas que defienden el Estado de Derecho (la Constitución española siendo parte esencial del mismo) y la democracia. Es decir, la única manera posible de analizar un procedimiento judicial: con parámetros legales, no políticos.

JMF: ¿Los juristas independentistas están contaminados?

Alfonso Valero: No diría “contaminados”, pero si el análisis de uno está conformado por una visión política, entonces deja de ser técnico-legal para ser ideológico. Supongo que habrá juristas separatistas que entiendan que hay que explicar el Derecho desde la óptica de lo que es, no de lo que se quiere que sea. Pero es un compromiso con la objetividad que no siempre se da.

JMF: ¿Cómo ves el juicio hasta ahora?

Alfonso Valero: Estamos en el comienzo del juicio, no hay que olvidarlo. Tan sólo han tenido lugar las alegaciones de los encausados sobre posible violación de sus derechos fundamentales y la declaración de la mayoría de los encausados. Por lo tanto, lo fundamental todavía está por llegar. En ese sentido, en cuanto a lo que se ha producido hasta ahora, me parece que ha sido una pérdida de oportunidad para los encausados. En lugar de utilizar el tiempo para presentar alegaciones legales, se ha querido hacer discursos políticos. En lugar de defender su postura, se han dedicado a “aleccionar” al Tribunal y a citar supuestos derechos que están por encima del Derecho. No obstante, todavía queda juicio.

JMF: ¿La democracia está por encima de la ley?

Alfonso Valero: La democracia no existe si no es a través de la ley. Apelar a una democracia por encima de la ley es lo que hacen los tiranos…: “yo sé lo que quiere/necesita el pueblo, por lo que me salto la ley porque la ley no se aplica a mis designios”. En la primera semana del juicio, escuchamos a Torra decir en una entrevista en Onda Cero que cómo iba él cambiar la ley si no tiene la mayoría… Pues ahí lo tenemos: si uno no tiene mayoría, no habla en nombre de la democracia, sino de su grupo de poder. Un poder que se quiere imponer por encima de la ley, sin pasar por la democracia.

JMF: Hasta ahora es su gran argumento…

Alfonso Valero: Es un argumento populista, pero que vende. A todo el mundo le gusta un rebelde oprimido. Es una reacción instintiva, sentimental, y el nacionalismo se fundamenta en apelar a esas reacciones sentimentales. Democracia suena bien. Ley suena a rigidez y dureza. También han argumentado que no tenían que obedecer al Tribunal Constitucional porque no está legitimado. Son argumentos de tirano que podemos escuchar de Nicolás Maduro. Pero como bien saben los venezolanos y los españoles, si la ley no está por encima del poderoso, entonces no hay democracia. En cualquier caso, cuando el gobierno de Mas impidió el referéndum de mayo de 2014 a golpe de porra de los Mossos, ¿estaba haciéndolo en nombre de la democracia o en nombre de la ley?

JMF: ¿Qué hizo Mas? No lo recuerdo.

Alfonso Valero: En mayo de 2014 se organizó un “multireferéndum” en el que se hacían consultas sobre fracking, transgénicos, la deuda pública de la Generalitat… La Generalitat envió a los Mossos a retirar las urnas por ser una consulta ilegal. Varios de los organizadores acabaron con condenas por desobediencia.

JMF: No lo recordaba… Jurídicamente, ¿qué interés tiene el juicio?

Alfonso Valero: Es muy relevante. Primero porque esclarecerá los hechos y determinará lo que considera probado. Desde un punto de vista legal, determinará el ámbito del delito de rebelión. El artículo 472 del Código Penal exige un alzamiento violento. El concepto de violencia es lo que se tiene que dirimir. Según algunos, violencia implica la utilización de armas; según otros, violencia no exige un golpe como el de Tejero, sino la posibilidad de ejercer violencia. En realidad, cuando se defiende la necesidad de violencia física y efectiva se está queriendo decir que toda rebelión sin disparos no es una rebelión. O, de manera aún más perversa, que toda rebelión fallida no es rebelión, lo cual es irracional porque una rebelión victoriosa nunca se consideraría una rebelión puesto que no habría nadie para juzgarla.

JMF: ¿Cómo contempla la prensa internacional el juicio?

Alfonso Valero: Con algunas excepciones notables, la prensa internacional está utilizando este juicio para dar lecciones de democracia a España. Por ejemplo, el diario británico, The Independent, empezaba diciendo que no quería meterse en la democracia española, para hacer justo lo contrario. El diario The Times, hizo lo propio, aunque mucho más comedido. Los diarios franceses están teniendo reacciones mixtas. Con todo, es evidente que el separatismo está utilizando esta oportunidad para hacer propaganda, utilizando sus “embajadas” y todos los medios a su disposición. El gobierno tiene que ser mucho más didáctico y actuar para impedir que se utilice dinero del contribuyente para atacar la democracia española y el sistema judicial.

JMF: ¿Están ganando la batalla internacional por incomparecencia del gobierno de España?

Alfonso Valero: El gobierno de España está actuando, aunque tímidamente, y se enfrenta a una maquinaria bien engrasada creada para momentos como este. El argumentario está listo, la financiación está lista… Por ejemplo, hay una organización que se llama “Foreign Friends of Catalonia” que dice pública y abiertamente que dan alojamiento gratuito a los periodistas, les llevan a hablar con familias (separatistas, claro) y les hacen las traducciones necesarias. Ese tipo de acciones cuestan dinero que a los nacionalistas no les importa invertir a costa de necesidades más imperiosas. Con todo, no propongo que el gobierno haga lo mismo, sino que facilite información a los periodistas y desarrolle una labor didáctica entre los corresponsables y diplomáticos para explicar abiertamente lo que está sucediendo.

JMF: El dinero nacionalista sale del bolsillo de todos los españoles, si se controlara esto…

Alfonso Valero: Efectivamente. Hace poco el Presidente Sánchez decía que a él no se le ocurría más solución que el diálogo… No entro en la validez de esta afirmación, pero sí la complemento: fiscalizar las cuentas y determinar la procedencia de los gastos. Para eso no hace falta un 155, simplemente controlar que el dinero de todos los contribuyentes se utiliza de forma regular en todo el territorio nacional.

JMF: Sobre todo hace falta querer hacerlo…

Alfonso Valero: Estando en un período pre-electoral no es esperable que se adopten medidas de ese tipo. Me conformo con que el gobierno se dedique a contrarrestar la propaganda. Por supuesto, lo que diga The Independent de la democracia española tiene una importancia relativa; sus calificativos y evaluaciones no cambian el hecho de que es una democracia plena (de entre 20 en el mundo) y el hecho de que el Rey ha recibido el Premio de la Paz de la Asociación Mundial de Juristas por su ‘inquebrantable’ compromiso con el Estado de derecho, las libertades y el orden constitucional. Pero sí tiene importancia en cuanto a la creación de opinión pública internacional. Es ahí donde se deben encaminar los esfuerzos de cualquier gobierno español.

JMF: Me da que el gobierno actual no hará nada por si necesita al independentismo para gobernar pasadas las elecciones, como ha hecho hasta ahora.

Alfonso Valero: En el contexto de esta entrevista, en la que hablo de una actividad del Foro de Profesores, no me puedo pronunciar sobre esas cuestiones políticas. Aunque todo lo que digo lo hago a título personal, no quiero causar confusión a tus lectores.

JMF: ¿Emitiréis informes sobre el juicio?

Alfonso Valero: Sí, pero una vez acabada la vista oral, y luego una vez publicada la sentencia. Queremos publicarlo en español y, al menos, en inglés. Aunque será un texto académico, será didáctico y escrito pensando en el público en general.

JMF: ¿Durante el juicio no diréis nada?

Alfonso Valero: Los miembros del Comité de Juristas participan en prensa y radio de manera frecuente. Muchos de ellos escriben semanalmente comentando el desarrollo del juicio. Sin embargo, como Comité de Juristas, no tenemos previsto, a día de hoy, publicar nada de manera conjunta. La razón es que nuestro análisis es un estudio riguroso sobre los estándares jurídicos de Derecho internacional, europeo y español, no sobre el día a día de la vista oral.

JMF: Mil gracias Alfonso, un abrazo y hasta la próxima.

Alfonso Valero: Gracias a ti. Hasta la próxima.