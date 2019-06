Ana Losada: ‘El PP y el PSOE han mirado hacia otro lado para no molestar al nacionalismo en Cataluña’

@jmfrancas. Ana Losada (@analofe) es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña.

JMF: ¿La escuela catalana no es en nada bilingüe?

Ana Losada: La escuela en Cataluña es monolingüe, solo hay una lengua vehicular, el español es tratado como el inglés.

JMF: ¿Eso es legal?

Ana Losada: No, la Generalitat incumple la ley ya que nuestro sistema educativo es el de conjunción lingüística, es decir bilingüismo. Las leyes en vigor y las interpretaciones de los tribunales han dejado claro que el castellano es lengua vehicular junto con el catalán, que aunque el catalán pueda ser prioritario nunca puede quitar al castellano su espacio de lengua vehicular. La propia Generalitat cuando rebate nuestros recursos en el TSJC reconoce que el sistema es de conjunción.

JMF: ¿La ley de normalización contempla esta opción de la conjunción?

Ana Losada: Esa ley no fue la que dio la cobertura a la inmersión, la ley de política lingüística del 93 y el ‘Estatut’ del 2006 lo intentaron, pero el Tribunal Supremo primero y el Tribunal Constitucional con el ‘Estatut’ luego señalaron como se han de interpretar esas leyes y en esa interpretación se dice que el silencio sobre el papel del castellano no puede interpretarse como que este no sea vehicular ya que sería ilegal. Por eso cuando llegamos a los tribunales siempre nos dan la razón.

JMF: Y, ¿no hacen ni caso de los tribunales?

Ana Losada: Cuando llegamos a los recursos individuales de las familias si, el problema grave, muy grave, es que los Gobiernos de España no han hecho cumplir las leyes en vigor y que se cumpla la ley es una tarea del padre que reclama los derechos de su hijo/a y lo hace individualmente.

JMF: Y, ¿el proyecto de Wert?

Ana Losada: La LOMCE intentó hacer cumplir con un mínimo del 25℅ de horas de castellano, que es lo que se considera el mínimo para considerar una lengua vehicular, pero lo hizo utilizando de nuevo la estrategia individual de los padres. Si no encontraban un centro educativo con el 25% podían matricular a su hijo en un privado y pedir una subvención. Eso era más fácil para Wert y el Gobierno que obligar a la Generalitat a cumplir la ley en todos los centros.

JMF: ¿Qué habría que hacer para que se cumpliera la ley?

Ana Losada: Tener la voluntad de hacerlo, los Gobiernos de España del PP y el PSOE han mirado hacia otro lado para no molestar al nacionalismo en Cataluña por interés partidista. Los centros en Cataluña no cumplen la ley, lo hemos demostrado con nuestro Informe de los Proyectos Lingüísticos, ni un centro público lo hace. Si hubiera voluntad, el Ministerio de Educación debería requerir a la Generalitat que en el curso 2019/20 todos dieran un 25% de horas troncales en castellano y anularan sus proyectos lingüísticos actuales para en un curso elaborar uno nuevo que justificara el reparto de horas de las lenguas cumpliendo siempre con la legalidad. Hay herramientas para hacerlo, falta la voluntad, ni siquiera durante el 155 se intentó.

JMF: ¿Qué herramientas?

Ana Losada: La Constitución, las leyes en vigor, el Ministerio de Educación, la Alta Inspección de Educación en Barcelona. Hay pruebas suficientes de que se incumple la ley y la Constitución da herramientas para ello, ni siquiera han enviado un requerimiento al Departamento de Educación catalán exigiéndole que lo haga, lo ha hecho el Defensor del Pueblo con la simbología política y el adoctrinamiento y el Gobierno ha Estado callado, este y los anteriores.

JMF: ¿Qué es ” Informe de los Proyectos Lingüísticos”?

Ana Losada: Esta en nuestra web, si entras en Documentos puedes copiar el enlace. Lo presentamos hace dos semanas en Madrid, analizamos 2214 proyectos lingüísticos de los centros públicos de Cataluña, el 96% del total y constatamos que ningún centro público cumple la ley, ninguno tiene un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano en materias troncales. Solo 126 centros hacen una asignatura más en castellano y en ese caso eligen educación física y plástica en algún curso de primaria. Además los datos de cómo se margina al español en todos los ámbitos y comunicaciones, como transmiten a nuestros hijos que el castellano no es lengua de cultura. Y así los alejan de los los lazos que nos unen al resto de España.

JMF: ¿Fraude de ley?

Ana Losada: Total y completo.

JMF: ¿Qué vais a hacer?

Ana Losada: Hemos presentado el Informe al Defensor del Pueblo, hemos pedido entrevista a los partidos constucionalistas del Parlament, lo vamos a presentar a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde ya tenemos una queja abierta del 2018, hemos pedido entrevista con los partidos constitucionalistas del Parlament y lo haremos con el Congreso igual. Esta semana gracias a los votos en contra de ‘En Comú’ y los independentistas nos han vetado nuestra comparecencia en la Comisión de Educación del Parlament. Pero no nos rendimos esperamos hacerlo en septiembre en el Congreso y entrevistarnos con el nuevo Gobierno y los partidos de la oposición no nacionalistas.

JMF: El virus del monoligüismo se contagia, ¿dónde de España se ha instalado ya?

Ana Losada: Desgraciadamente se contagia, Baleares y Valencia estan acelerando y su referente es Cataluña. En el País Vasco y Galicia la situación no es tampoco la deseable. Es incomprensible que una ventaja como la riqueza lingüística se convierta en un arma para el nacionalismo y su construcción identitaria.

JMF: Esto acabará muy mal… JMF: ¿Los niños en Cataluña saben castellano cómo dice la Generalitat?

Ana Losada: Los niños en Cataluña saben menos castellano que el resto de España, los niños castellano hablantes tienen peores resultados que los catalano hablantes, hay un interesante estudio sobre ello publicado en Febrero. Es imposible que con 0h en infantil, 2h a la semana en primaria y 3h en secundaria se adquiera un nivel standard o culto de una lengua y se la valore como lengua de cultura.

JMF: Pero la Generalidad dice tener datos que muestran que saben más que el que más.

Ana Losada: La Generalitat hace las pruebas y establece los criterios de corrección, por tanto las cocina. Hay otro artículo de Iván Teruel publicado en Crónica Popular muy esclarecedor sobre ello, https://issuu.com/efse/docs/se-inmersion-cataluna?e=0.

JMF: Los dos grandes ‘dogmas’ son: Hay consenso político y científico en la excelencia de la ‘inmersión lingüística’ y los niños catalanes dominan el castellano, ¿son verdad?

Ana Losada: Sí, entre otros esos son los principales y No son verdad. Consenso político cuando el partido que ganó las elecciones en 2017 Ciudadanos defiende escuela trilingüe parece que no puede haber, no hay además ningún argumento pedagógico que lo apoye. UNESCO recomienda que al menos hasta los 7-8 años los niños estudien en su lengua materna y luego empiece a introducirse una segunda lengua. La inmersión es una herramienta política del nacionalismo para hacer un muro e impedir que entren maestros de otras comunidades y libros de texto con contenidos no controlados por ellos.

JMF: ¿No tienes la sensación de que Ciudadanos os ha medio abandonado?

Ana Losada: Bueno, nosotros no trabajamos con ningún partido político, recurrimos a todos por igual. En el caso de Ciudadanos tanto en el Parlamento como el Parlament nos han ayudado mucho y han sido claros en sus peticiones.

JMF: Gracias Ana, seguiremos por qué esto cada día va a más. Ánimo.

Ana Losada: Gracias a ti. Un abrazo.