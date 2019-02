Ana María Álvarez: ‘Cualquier funcionario, técnico de Servicios Sociales puede firmar un desamparo sin que pase por supervisión judicial’

@jmfrancas. Ana María Álvarez denuncia toda la corrupción que existe en el ámbito de la tutela de menores, auspiciada por las generosas subvenciones de la UE de 65000 euros nada más por tutelar a un menor y entre 4.000 y 9.000 euros mensuales. “Además las leyes han ido favoreciendo que las tutelas sean fáciles de conseguir. No hace falta orden judicial. Cualquier funcionario, técnico de Servicios Sociales puede firmar un desamparo sin que pase por supervisión judicial. Esto favorece la indefensión de la población y la impunidad de quien quiera lucrarse con las subvenciones de la UE”, asegura en la entrevista.

JMF: ¿Qué tienes que ver con los ‘niños Tutelados’?

Ana María Álvarez: Conozco el tema de forma casual por un caso que atendimos en el centro de trabajo. A partir de ese momento y extrañada por la forma de atender la situación que estaba viviendo esta madre, comencé a investigar sobre ello.

JMF: ¿Sobre niños Tutelados?

Ana María Álvarez: Exactamente. A esta madre le retiran la tutela de su hijo cuando había sospechas de abuso y maltrato por parte del padre del que estaba separada desde que el niño tenía meses.

JMF: ¿Sospechan del Padre y castigan a la madre?

Ana María Álvarez: Sí, desacreditan los testimonios de la madre y le abren un expediente donde se le cuestiona su estabilidad psicológica y se le acusa de manipulación sobre el niño. Al niño se le considera fantasioso y no dan credibilidad al testimonio del menor.

JMF: Y, ¿el padre?

Ana María Álvarez: El padre tiene todo el apoyo de los Servicios Sociales. Y la persecución es hacia la madre.

JMF: ¿Cómo te explicas eso?

Ana María Álvarez: Después de estudiar muchos casos, todos utilizan él mismo modus operandi. Ante situaciones familiares de vulnerabilidad, si hay litigio, maltrato o abuso, los Servicios Sociales van a desacreditar a la víctima real. Inaudito, pero, bajo mi punto de vista, es la forma de conseguir la indefensión y poder conseguir la tutela.

JMF: ¿Conseguir la tutela para?

Ana María Álvarez: La Administración recibe de la Unión Europea subvenciones por tutelar menores, 65000 euros nada más por tutelar a un menor y entre 4.000 y 9.000 euros mensuales. Además las leyes han ido favoreciendo que las tutelas sean fáciles de conseguir. No hace falta orden judicial. Cualquier funcionario, técnico de Servicios Sociales puede firmar un desamparo sin que pase por supervisión judicial. Esto favorece la indefensión de la población y la impunidad de quien quiera lucrarse con las subvenciones de la UE.

JMF: ¿Me estás describiendo una mafia?

Ana María Álvarez: Pues eso parece, ¿no? Soterrada, Integrada en el Sistema.

JMF: Y, ¿quién se lucra en eso?

Ana María Álvarez: Pues creo que hay muchos intereses. Posiblemente todas las empresas que se encargan de los centros de acogida, los propios funcionarios que estén dentro de la trama, los abogados que también tengan intereses… ¿¿¿Los políticos??? No creo que todos los técnicos sean corruptos, ni todos los centros de acogida estén en la trama, ni todos los abogados…

JMF: Y, ¿ los jueces no intervienen en eso?

Ana María Álvarez: Cuando se llega a juicio. Que no siempre sucede. Los jueces, a priori, creen más los informes, aún siendo informes irregulares, de los técnicos que los testimonios o pruebas que los afectados muestran. El sistema judicial está saturado. Los jueces, incluso sin pensar que alguno tb este dentro del entramado, están saturados. Creo que eso favorece la situación.

JMF: ¿Un funcionario no juez te puede quitar un hijo?

Ana María Álvarez: Un funcionario puede quitarte a un hijo. Si a los dos años de estar en un centro de acogida no ha habido posibilidad de juicio. Dilatación de proceso, desorganizacion de expedientes, etc… Hacer esperar a los afectados para una evaluación psicosocial que nunca llega… Entonces, el niño ya pasa en acogimiento familiar. En este caso que yo conozco, se lo van a dar en acogimiento al padre. Increíble, ¿no? No han evaluado al padre aún teniendo fundadas sospechas y denuncias de la madre.

JMF: Me resulta increíble, obsceno y de régimen totalitario medieval…

Ana María Álvarez: El estado de derecho se ha ido a pique.

JMF: Y, ¿en el acogimiento también alguien cobra?

Ana María Álvarez: En acogimiento cobra la familia de acogida, 400 € aprox. El resto lo sigue cobrando la Administración autonómica que ha gestionado la retirada de tutela.

JMF: ¿La administración cobra por hacer qué?

Ana María Álvarez: Porque hasta que el niño tenga 18 años por ley, la UE sigue pagando por tutela de 4000 a 9000 €.

JMF: Hasta 400, va mucho dinero, ¿a dónde va?

Ana María Álvarez: Eso no lo sé. Me imagino que se lo repartirán en partidas para seguir manteniendo el “negocio”. Cuando denuncias esto y se paraliza el tema. Cuando los políticos se alarman y luego no siguen tras ello, cuando los medios oficiales callan… Sospechoso

JMF: ¿Son casos muy aislados o no tanto?

Ana María Álvarez: No son casos aislados. Eso podría ser negligencia de algún centro. Cuando detectas perversión, mismo modo de hacer, utilizan la estigmatización social para rellenar informes.. Hay gente metida en centros de salud, en coles… Es una forma soterrada, buscan vulnerabilidad y antes, ahora cada vez menos, factor sorpresa… Y hay muchísimas familias afectadas.

JMF: ¿Alguna cifra aproximada?

Ana María Álvarez: Se habla de 40000 a 70000 niños tutelados. Sobre todo, se observa un creciente número de tutelas. Apertura de más centros de acogida. Condiciones infrahumanas. Hermetismo y desvinculación con la familia biológica, o con la madre o con el padre. Yo me he dado cuenta de que utilizan la segmentación de la opinión pública. Incluso entre los propios afectados. Es importante decir que cuando son los padres los afectados, hay interés en hablar contra la ley de la violencia de género, posicionándoles como víctimas. Cuando la realidad es que está ley que aparentemente apoya a la mujer es un coladero para la intervención familiar de los Servicios Sociales, en muchos casos. Y daña a padres o a madres, a las que son más vulnerables y no resultan amenazantes. También se ha utilizado el ideario de que la custodia única está diseñada para ir contra los intereses de los hombres. No lo creo. Creo que está diseñada para que muchos padres comprometidos pierdan la tutela. Orientan ideológica mente para crear confusión y desmembrar a los afectados. Y si es el objetivo son familias nucleares, saldrá el tema de los lobbies LGTBI para que se piense que son los que quieren romper las familias. Creo que es una manipulación dantesca y que hacen un circo mediático, con noticias, subvenciones a plataformas con la intención de crear conflicto, enfrentamientos ideológicos y confusión. Para mí está trama es simplemente una mafia que desajusta a la población sana y genera preocupaciones y rivalidades mientras unos cuantos se frotan las manos haciendo sus tropelías y enriqueciéndose a nuestra costa.

JMF: ¿Cómo se podría resolver este robo legal de hijos? Por que es eso, ¿no?

Ana María Álvarez: En primer lugar no tener miedo. Se aprovechan de la vulnerabilidad y del miedo, incluso, de los abogados a ver comprometida su carrera. Hacer una denuncia colectiva. Unificar a los afectados y demostrar que la forma de proceder es desvirtuar al víctima. Pero hay que evitar entrar en polémicas de leyes trampa que sirven para posicionarse enfrentados en lugar de unirse y además descentran a la gente de lo importante. Listado real de casos, formas irregulares de proceder… Demostrar que hay un aumento de tutelas y que muchas de las leyes que venden como protección de intereses de un sector de la población, son leyes que crean polémica y que ocultan otras intenciones y que los periodistas libres os unáis.

JMF: Gracias Ana María, un abrazo y me quedo triste e indignado.

Ana María Álvarez: No hay de qué.