Así quedaron los coches de la Benemérita tras el ataque de los separatistas

Las asociaciones de guardias civiles reclaman a los poderes públicos que apelen al “civismo y la cordura” para que disminuya la tensión y cese la campaña de “hostigamiento y acoso organizado” de grupos separatistas a los agentes que están trabajando de forma “impecable” y “profesional” en Cataluña.

En un comunicado conjunto, las seis organizaciones representativas de la Guardia Civil muestran su condena unánime a los “graves” incidentes vividos anoche en la Conselleria de Economía como las “provocaciones e intimidaciones” en algunos cuarteles como el de Manresa, donde se concentraron anoche más de un centenar de personas.

Por este motivo, las asociaciones emplazan a los poderes públicos a realizar una llamada al civismo y la cordura para que disminuya la tensión y, de manera especial, “cese el hostigamiento y provocación hacia la Guardia Civil, quien como institución se está limitando a cumplir órdenes de los poderes del Estado”.

Unos agentes que, según resaltan las asociaciones, están desarrollando su trabajo en defensa de la legalidad sometidos “a un enorme estrés” y en muchos casos en condiciones de gran presión.

Consultados por Efe, varios responsables de estas asociaciones inciden en su preocupación por esta escalada de tensión que pone en la “picota” a los agentes vistos, asegura a Efe José Manuel Manrique desde UnionGC, como “fuerza de ocupación en Cataluña”, lo que incrementa el odio hacia los agentes.

Así quedaron los coches de la Guardia Civil que fueron al registro de la sede de economía de la Generalitat. pic.twitter.com/KIyEHKUC3D — Niporwifi © (@niporwifi) 21 de septiembre de 2017

“No conseguirán que dejemos de hacer nuestro trabajo”, añade Manrique, en tanto que los portavoces de AUGC, Juan Fernández; de la Unión de Oficiales (UO), Juan Carlos Cordero y de APROGC, Fernando Trejo, recuerdan que los agentes están trabajando como policía judicial a las órdenes de un juez o, en su caso, las instrucciones de los fiscales.

Respecto al papel de los Mossos d’Esquadra, la mayoría de asociaciones prefieren “no echar más leña” al fuego, “alimentar” la tensión o crear un enfrentamiento entre cuerpos policiales.

“Llegados a un momento crítico cumplirán con su obligación”, se muestra convencido Fernández que, no obstante, sostiene que hay que “reconducir” toda la situación.

Más crítico se muestra Juan Carlos Cordero de UO que se pregunta porqué los mossos no actuaron anoche para permitir que los agentes que estaban registrando el departamento de Economía pudieran abandonar esta sede donde miles de ciudadanos se concentraban.

Coincide con la Unión de Oficiales, el portavoz de APROGC, Fernando Ramínez Trejo, que ha lamentado que los agentes de la policía catalana no actuaran “con más contundencia”, sobre todo porque, al igual de guardias o policías, son también funcionarios que deben cumplir con la ley y no hacer “un don tancredo” (quedarse quieto y no agarrar el toro por los cuernos).