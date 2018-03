Avalancha de bajas en CC OO y UGT tras su apoyo a los golpistas

Los sindicatos de clase CC OO y UGT de Cataluña se han sumado a la manifestación convocada por Òmnium Cultural y la ANC, promotoras de las reivindicaciones separatistas y ahora en manos de los llamados CDR. La avalancha de bajas anunciadas en redes sociales son muy numerosas.

Los sindicatos en Cataluña han dado su apoyo a la manifestación del 15 de abril en defensa de los golpistas en prisión preventiva, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, junto con los máximos dirigentes de Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cruixat y Jordi Sánchez, respectivamente. Las delegaciones territoriales de CC OO y UGT, ex dirigida hasta el pasado año por el actual líder del sindicato, Josep María Álvarez, vuelve a apoyar a los independentistas provocando la enérgica reacción de sus afiliados en otras zonas de España.

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente; junto con el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y el vicepresidente de la ANC, Josep Cruanyes, han animado a manifestarse a todos los catalanes en homenaje a los políticos presos por delitos tan graves como rebelión o malversación.

17 bajas en una sola empresa de Cataluña, según afirma un tuitero

“En mi empresa, aquí en Cataluña, ya esta mañana le han dicho dos personas al delegado sindical de CC OO que le tramiten los papeles para darse de baja como afiliados. Es lo que tiene que UGT y CC OO defiendan a golpistas burgueses en vez de a trabajadores, que es para lo que están”, ha asegurado un tuitero, que recibía una pronta respuesta por parte de otro: “En la mía nos hemos dado de baja 17 hoy. De las CC OO”.

Otros aún se lo están pensando: “Me entristeceria profundamente tener que darme de baja de @ CCOO“, un mensaje dirigido al líder de CC OO, Unai Sordo. Las críticas a ambos sindicatos se han desatado: “No se dan cuenta el trabajo sucio que les estan haciendo a los nobles catalanes y que para esto los han adoctrinado durante 30 años”. “No me creo que un sindicalista pida la huelga en apoyo de la oligarquía catalana,con la escusa del process”.

Duras críticas a los sindicatos: “Otra panda de vagos”, “no sirven para nada”

“Los sindicatos no sirven de nada , otra panda de vagos”, especifica un usuario.

Mientras que algunos de los usuarios de la red social son más claros y afirman haberse dado de baja antes: “Yo lo hice en octubre, por ese mismo motivo. Ellos sabrán lo que hacen, una vergüenza. Llevaba afiliada más d 15 años”. “De las cuotas también sacan algo. Yo pagaba 10 euros al mes hace ya varios años, no sé lo que cobrarán ahora, pero seguro que perder, pierden si la gente se da de baja”, apuntaba otro.

“Hace ya un año que me di de baja de UGT después de 30 años de afiliación.Y no me arrepiento”, ha informado otro usuario. “UGT y CC OO poco han echo por los trabajadores.. Solo miran por por ellos mismos.. Pero que defiendan a golpistas y se precien a convocatorias de huelga muy bajo habéis caído”, ha lamentado otra tuitera.