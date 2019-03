Bartolomé Barba: ‘El juez Azón con los guardias civiles no ha sido justo’

JMF: ¿Cómo esta la cuestión de la equiparación?

Bartolomé Barba: Ahora mismo no estamos en la situación prevista ni deseada, ya que ni formal ni legalmente, se están cumpliendo los acuerdos firmados y publicados en el BOE por el anterior Gobierno que, el Gobierno actual con el Ministro del Interior a la cabeza, se ha comprometido públicamente en múltiples ocasiones a llevarlo a efecto.

JMF: La equiparación firmada por el gobierno del PP ya era una equiparación a la baja, ¿no?

Bartolomé Barba: Efectivamente así es. La discrepancia entre los cálculos efectuados por el Gobiernos y nuestras cifras tras nuestros estudios técnicos era muy importante, llegamos a una situación de bloqueo en la mesa de negociación y se optó finalmente por poner como intermediaria a una empresa consultora externa que fiscalizara el importe real, la cual haría un informe que vincularía al Gobierno caso de ser al alza.

JMF: Pero la aceptasteis…

Bartolomé Barba: Aceptar la oferta, no implicaba que estuviésemos de acuerdo, era la opción menos mala, vistas las garantías de recálculo ofrecidas y publicadas.

JMF: ¿Se hizo el informe?

Bartolomé Barba: Teórica y legalmente ese informe ya debería estar entregado, pero en la última reunión con Secretaría de estado se nos informó que al parecer la labor era muy compleja y que se prorrogaría el plazo, de modo unilateral, pués no se nos consulto. Recientemente y según noticias aparecidas pudiera ser que la consultora, ya el pasado 25 habría remitido dicho informe a la Secretaría de Estado vía email, con lo de que de confirmarse dicho extremo, nos hallamos ante una absoluta falta de respeto en el mejor de los casos ya que se nos negó que el mismo estuviese finalizado.

JMF: Te noto desconfiado…

Bartolomé Barba: Tras muchos años dedicándonos desde AEGC a la defensa de los compañeros, lamentablemente estamos acostumbrados a que nos prometan muchas cosas que casi nunca se cumplen. Este acuerdo sería de cumplirse, conseguir 25 años después el justo reconocimiento de la existencia en España de policías de primera y de segunda (económicamente hablando) y su lógico arreglo. El hecho de que el Ministerio se niegue a facilitar o explicar a la Comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, el informe de la auditoría encargada a Ernst&Young el pasado 12 de julio de 2018, incumpliendo su obligación, no ayuda a tranquilizarnos, todo lo contrario, se encontraran con nosotros enfrente con todas las acciones legales u otras que estimemos oportunas en defensa de los intereses de todos los Guardias Civiles. Vamos a ver, lo que no es de recibo, es que se nos mienta, o al menos se intente, porque se indicó que la empresa aún no disponía de los resultados, cuando al parecer esto no era así. Lo más probable es que como ya indicamos en su día y así se firmó y publicó en el BOE, la cantidad ofertada por el Gobierno (807 millones en 3 ejercicios 2018-19 y 20 para un total de 85.430 Guardias civiles y 78.179 Policías Nacionales -76.981 y 63.964 disponibles respectivamente-), que a criterio de la Asociación Española de Guardias Civiles y de la totalidad de asociaciones del Cuerpo y Sindicatos de CNP era insuficiente, efectivamente la empresa, tras sus estudios habrá deducido y expuesto en sus resultados que no era la adecuada, que no se ajustaba a la realidad de ambos Cuerpos, siendo preciso incrementar evidentemente las partidas para corregir al alza el cálculo inicial, de ahí la importancia y relevancia tanto de este informe como de una futura Ley que prevea futuras discriminaciones, también incluida en el acuerdo publicado en el BOE. Caso contrario sería pan para hoy y hambre para mañana.

JMF: ¿Tienes sensación de que los distintos gobiernos toman el pelo a la ‘Guardia Civil’?

Bartolomé Barba: O al menos así lo han hecho durante mucho tiempo, los hechos lo ratifican.

JMF: ¿Cuál es la diferencia real de sueldo entre un ‘número’ de la guardia Civil y su equivalente en el resto de cuerpos?

Bartolomé Barba: Matizando el término “número”, que no nos agrada mucho porque nos despersonaliza, habría que mirar en comparación con qué Cuerpo. Las cifras cantan, si nos referimos a Policías Autonómicas, véase Mossos d d’Esquadra, la media ronda en torno a 500-600 €, llegando en casos a cantidades superiores. Las policías locales por depender de sus respectivos ayuntamientos varían muchísimo.

JMF: ¿Como prefieres que se os llame?

Bartolomé Barba: Guardias Civiles, nos sentimos orgullosos de serlo.

JMF: ¿La Guardia Civil tiene horarios?

Bartolomé Barba: Lógicamente, como en cualquier otro trabajo.

JMF: ¿De derecho o de hecho?

Bartolomé Barba: De ambos, otra cosa es que en determinados puestos de trabajo, su especial nivel de dedicación y disponibilidad sea mayor y que se deban de cubrir servicios urgentes o prioritarios 24 horas al día, pero aunque queda mucho por andar, en eso algo hemos mejorado con la implantación de la nueva normativa. Dicho esto, es buena sobre el papel pero en la práctica o ponen más efectivos, o más dinero para pagar horas extras, o finalmente se deberá dejar de atender determinados servicios por imposibilidad material, pretender cubrir con miles de efectivos en catalogo vacantes los servicios que existían y los añadidos, es teoría, en la práctica mermará la capacidad real.

JMF: ¿Se pagan las horas extras?

Bartolomé Barba: En el Cuerpo existe un sistema por el que “por tramos” se abonan los excesos de servicio realizados más allá de los horarios previstos, pero únicamente determinado número de horas, pese a ello tanto las cantidades abonadas (precio ridículo), sumado a que las instrucciones suelen ir en la línea de compensar esas horas con días libres. Esto supone que al no disponer de presupuesto para abonar las horas, no se realizan con carácter general o se agrava más la situación de personal ya que al “debérsele” días libres por acumulación de esfuerzos (horas extras), la ya de por sí mermada plantilla sufre en casi todas las Unidades de una carencia notoria de personal. Concretando cobramos a 12 euros la hora extra y tenemos un máximo de 10 horas extras permitidas en periodos de cuatro semanas.

JMF: Estáis pidiendo la dimisión de vuestro Director General, ¿qué ha hecho?

Bartolomé Barba: Fundamentalmente adoptar unilateralmente decisiones sobre cuestiones acordadas y publicadas en el BOE previamente y que suponen, amén de incumplimientos palmarios, agravios evidentes hacia los miembros de la Guardia Civil.

JMF: Se supone que él es vuestro valedor…

Bartolomé Barba: “Valor se supone”, los hechos demuestran todo lo contrario, cuando alguien va en contra de lo ya firmado, acordado y se arroga una potestad que a nuestro criterio no posee, más que ayudar a la causa de la mejora de las condiciones laborales y profesionales de todos los guardias civiles, deviene en un obstáculo para el progreso y modernización del Cuerpo.

JMF: Y, ¿por qué piensas que ha hecho esto?

Bartolomé Barba: Sin entrar en cuestiones políticas que nos está vedado (en pleno siglo XXI)) y parafraseando algún comunicado público de AEGC, “El director general de la Guardia Civil, presume de ser hijo del Cuerpo y además de venir de la judicatura, es decir que tal vez se considere un hombre justo, por aquello de que ha impartido justicia, pero desde AEGC le decimos al juez Azón que esa justicia la dejó a resguardo en un cajón del Tribunal Supremo porque con los guardias civiles no ha sido justo, sentimos que nos ha vendido y que con su decisión nos ha hecho dar pasos para atrás en nuestra equiparación”, tal vez los tempos políticos y la premura en el abono del segundo tramo antes de las elecciones generales hallan tenido con ver con tan nefasta decisión. Si alguien pensaba que darnos el chocolate del loro, mal y tarde serviría para conformarnos le recomendamos que cambie de asesores, los guardias civiles estamos hartos y no pararemos hasta que se reconozca nuestros derechos. Todos y cada uno de ellos.

JMF: Sin sindicatos, solo tenéis el derecho al pataleo ¿no?

Bartolomé Barba: No necesariamente, cierto es que estamos a años luz de las ventajas que ofrece de interlocución legal, reconocimiento de capacidad de negociación por parte de la administración y muy especialmente disponibilidad para nuestros representantes, pero no obstante la denominación “Asociación de Guardias Civiles”, es un eufemismo, en la práctica tratamos con pocos medios de hacer lo mismo que los sindicatos en defensa de nuestros compañeros. Me temo que he de date la razón en que la mayoría de nuestras gestiones, trabajos, informes, propuestas de enmiendas y similares, quedan cercenadas de raíz o colapsadas, por tres factores fundamentalmente, el primero y obvio, falta de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para poder hacer frente a nuestras solicitudes; el segundo porque normativamente tan sólo es preceptivo consultarnos en determinados temas (y además pocos), pero no vinculante; finalmente el tercer factor tendría que ver, muy posiblemente, con ese empecinamiento obsoleto por parte de determinadas esferas del Cuerpo en mantener determinado ese “rancio abolengo” que en poco o nada representada la modernidad de la Guardia Civil de hoy en día. Señores de la Dirección General, de verdad, no tengan miedo al futuro, cambiar para mejorar y adaptarse a los tiempos no será malo, mejor ponernos de acuerdo y así conseguiremos que la transición sea menos traumática para todos.

JMF: ¿Sigues el juicio al ‘procés’?

Bartolomé Barba: Por supuesto.

JMF: Han pasado hace poco por la sala los mandos de los distintos cuerpos, ¿algo que comentar?

Bartolomé Barba: En relación a lo estrictamente judicial, no me corresponde analizarlas, en lo personal creo que iba siendo hora de que se desenmascarará toda la farsa independentista y sinceramente las intervenciones habidas han arrojado algo más de luz, espero que habrá mucho más, acerca del alcance real de lo que nosotros y nuestras familias sufrimos aquí con ocasión del nefasto 1 de Octubre y que día a día se respira en Cataluña. Como Guardias Civiles seguiremos haciendo nuestro trabajo como siempre, con profesionalidad y cumpliendo nuestros mandatos, pero a nadie se le escapa que como personas que padecemos especial y directamente el acoso, hostigamiento y odio hacia lo que somos y representamos, únicamente por tener determinada profesión, no siempre resulta sencillo, especialmente explicarlo a los hijos. Volviendo al Juicio, lo que es evidente es que la contundencia clarificadora en las declaraciones de algunos testigos, va desgranando poco a poco y desmoronando las tesis de quienes pretendían convencer de la ausencia de violencia en esas fechas. Tendrá una, otra o ninguna calificación jurídica (eso lo decidirá el Juez), pero no se puede negar la evidencia.

JMF: La Guardia Civil en Cataluña tiene sensación de estar en ‘territorio extraño’.

Bartolomé Barba: Yo no diría “Extraño”, no somos ajenos a esta tierra, muchos llevamos aquí casi 30 años, con parejas, hijos y familiares de aquí o ya afincados desde hace años, otra cosa es que algunos iluminados nos consideren “extranjeros” por no compartir sus tesis, dicho esto ciertamente la situación de tensión actual en Cataluña y la constante “batasunización” del ‘Procés’, nos recuerda tristemente, a quienes lo sufrimos en el Pais Vasco, al hallarnos cuando menos en “Territorio Hostil”. Para algunos nuestra mera presencia molesta, para los independentistas somos “fuerzas de ocupación”, cuelgan figuras nuestras en las universidades, queman figuras de guardias civiles, pintan, rodean y hostigan cuarteles, nos expulsan de hoteles, gimnasios, bares…, ¿eso cómo se llama? Tal vez podría ser “Tierra ingrata”, en su doble acepción de “no grata”, por la situación que sufren los Guardias Civiles y de “ingratitud” por la poca memoria que tienen muchos de los miles de servicios prestados por el Cuerpo a esta tierra y a buen seguro, los muchos miles que seguiremos prestando.

JMF: Muchos son catalanes y vuestras familias lo son…

Bartolomé Barba: Lo cierto es que la mayoría no son de Cataluña, aunque algunos después de muchos años así nos sintamos.

JMF: Pero las familias, los hijos…

Bartolomé Barba: Quienes llevan mucho tiempo, suele ser así, con parejas catalanas, hijos catalanes y familiares catalanes. Nadie me va a dar carnet de “Catalán” a estas alturas, ni a mí ni a mi familia, somos tan de aquí como el resto, ciudadanos que vivimos en una tierra maravillosa que algunos pretenden convertir en un suplicio para obligarnos a “emigrar”. Lamentablemente ya está sucediendo porque la presión no la soportamos todos igual y lo que más afecta es pensar en la situación de los hijos, en qué sociedad queremos educarlos.

JMF: ¿Es verdad que se os está retirando de los pueblos en toda España?

Bartolomé Barba: A medias, la lógica demográfica de España y el adaptarse a la realidad de las plantillas actuales de la Guardia Civil obliga a ser prácticos y operativos en términos policiales. Empecinarse en tener cuarteles pequeños en pueblos pequeños es un retraso. Si los cuarteles no disponen de efectivos suficientes, los ciudadanos de esas localidades no están debidamente atendidos porque normalmente no hay personal y no salen las patrullas suficientes, el nuevo modelo de despliegue tiende más a centralizar varios cuarteles poco operativos por personal o medios, en Puestos Principales o Unidades más grandes donde se disponga de efectivos suficientes como para cubrir toda la demarcación las 24 horas del día y que existan áreas especializadas para atender la totalidad de las incidencias que puedan surgir. Si finalmente se limitan a cerrar Unidades y no se conciencian de la necesidad de cubrir todo el catálogo (faltan miles de efectivos) y muy especialmente prever el personal que pasa a retirado con tiempo suficiente, será “desvestir un santo para vestir otro”, a la larga estaríamos otra vez igual en esos Puestos Principales con deficiencias de personal y carencias en el servicio al ciudadano por imposibilidad material. ¿Qué harán entonces? ¿Cerramos esos también y los trasladamos a la capital y 2 ó 3 macrocuarteles por provincia? Creo que debe de mirarse al futuro con objetividad, pero sin desnaturalizarnos, la esencia del Cuerpo radica en su despliegue y proximidad al ciudadano, al ritmo que vamos, eso será imposible, no habrá personal.

JMF: Gracias Bartolomé, habrá que seguir luchando por la equiparación real ya… Un abrazo.

Bartolomé Barba: No lo dudes… desde AEGC… NI UN PASO ATRÁS.