Becas fantasmas sacadas de los fondos buitre, salpican a Susana Díaz

Los fondos buitre que tanto atormentaron a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, vuelven a salpicarle. Según ha publicado el d¡periódico El Mundo, la juez de Sevilla María Núñez Bolaños ha citado como imputados a cinco ex altos cargos de la Junta por pagar becas fantasma con ayudas de estos fondos, protagonistas también en el caso de los ERE.

El fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz que ahora pretende dirigir España, ha servido para pagar desde regalos hasta cocaína para el ex director general Javier Guerrero y su chófer. Ahora también se ha dedicado este dinero de los andaluces para becas fantasma en la Universidad de Sevilla dedicado a alumnos del PSOE andaluz.

La juez en esta ocasión investiga la ayuda de 30.000 euros dada a la Universidad de Sevilla el 20 de septiembre de 2007 por el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Javier Guerrero, para el Máster Universitario en Gestión Integrada de Asociaciones sin Ánimo de Lucro: Fundaciones y ONG. De entre las 23 alumnos, uno de ellos con becas fantasma fue el parlamentario andaluz Carmelo Gómez, miembro de la Ejecutiva del PSOE-A que dirige Susana Díaz.

Según ha publicado EL Mundo, en la documentación oficial, Carmelo Gómez aparece entre los cinco alumnos de la modalidad de experto, y su matrícula de 1.425 euros consta como becada al “100%”.

Guerrero es acompañado en la investigación por el exviceconsejero Agustín Barberá, el ex director general Juan Márquez, el ex director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete y el ex director de Administración y Finanzas Antonio Diz-Lois. También figura como imputado el profesor Francisco Javier González, que era el director del máster. Todos declararán el próximo 25 de abril, además del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, por la ayuda que recibió del fondo de reptiles del caso ERE para un geriátrico.