El presidente de la Cámara de Comercio de España y de la empresa Freixenet, José Luis Bonet, ha asegurado hoy que las empresas afincadas Cataluña “no conciben la independencia, no se la creen”, por lo que “no hay necesidad de sacar a la luz ningún plan de contingencia”.

En declaraciones a los medios tras participar en un debate en Madrid sobre los “Nuevos desafíos en la relación empresa y sociedad”, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Bonet ha afirmado que las empresas en Cataluña entienden que “todo va a seguir como hasta ahora”.

“Lo que sí es verdad es que hay que hacer un diálogo y un debate (entre las instituciones catalanas y el Gobierno español) que lleve a un entendimiento y a un consenso que es lo que ha habido prácticamente siempre”, ha señalado Bonet, para quien las inversiones tanto en Cataluña como en el resto de España no corren peligro.

“Cuando hay una situación de incógnita, la gente lo que hace es esperar a ver qué pasa, y esto en el mundo económico es habitual. Si tú estás deseoso por el atractivo para invertir que tiene Cataluña pero ves lo que puede pasar allí, esperas. Esto es lo que están haciendo los empresarios”, ha dicho.

Sobre el referéndum ilegal convocado por la Generalitat el próximo domingo, el presidente de la Cámara de Comercio ha opinado que no se celebrará.

“No sé qué pasará, ya lo veremos, pero de lo que estoy convencido es de que el domingo no hay ningún referéndum. No sé lo que habrá, pero un referéndum tiene que ser legal y, si no, no vale”, ha aseverado.

“Dicho esto -ha continuado-, lo que sí creo es que hay que iniciar a partir del 2 de octubre un diálogo intenso, profundo, tolerante y respetuoso, para que la gente realmente tenga las ideas claras”.

La mayoría de catalanes, con España

Según Bonet, en Cataluña “hace falta mucho diálogo para aclarar las ideas”, porque “no tiene sentido que haya una cantidad respetable y desde luego importante de personas que quieran la independencia cuando la mayoría social no está en esa situación, sino que quiere seguir dentro de España”.

El presidente de Freixenet ha recordado que “Cataluña dentro de España ha tenido un éxito monumental en los últimos 40 o 50 años”, algo que debería tenerse en cuenta “antes de tomar decisiones del calibre de separarse”.

“Habría que pensárselo bien y no ha habido el debate suficiente como para que la gente pueda reflexionar. Se está llevando a un terrero de unas prisas que yo no acabo de compartir. Esto es demasiado serio para que de un plumazo y con unas formas muy discutibles se quiera llevar adelante (el proceso de independencia)”, ha concluido.