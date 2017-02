Bronca en el Congreso por la nueva puerta giratoria en REE

La propuesta del Gobierno para nombrar consejero de REE al ex director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha provocado el enfrentamiento verbal entre la oposición y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

PUBLICIDAD

Montoro ha tratado de descargar la responsabilidad de este nuevo nombramiento y ha afirmado que es REE quien tiene la decisión. No obstante, el consejo de REE está repleto de ex altos cargos y políticos tanto del PP como del PSOE, incluido el presidente, José Folgado, ex secretario de Energía con Aznar, ex alcalde de Tres Cantos (Madrid) por el PP y nombrado presidente de Red Eléctrica por Rajoy en marzo de 2012.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy en el Congreso que la propuesta de nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como nuevo consejero de Red Eléctrica de España (REE) corresponde a la compañía y no al Gobierno.

Montoro, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos, ha explicado que “ni al Gobierno ni a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les corresponde fijar la idoneidad de un candidato”. “REE es la que determina en todos los casos el perfil profesional a nombrar”, ha asegurado Montoro, pese a que el Gobierno colocó a Folgado en la presidencia de REE al inicio de la pasada legislatura.

PUBLICIDAD

El diputado de Unidos Podemos Antonio Gómez-Reino ha preguntado al ministro Montoro sobre la postura que adoptarán los tres consejeros de la SEPI en la próxima votación para acordar la entrada de Fernández de Mesa en el consejo de administración de REE.

“La votación será la misma que la relacionada con cualquier otro consejero propuesto por la compañía“, ha declarado Montoro. Para Gómez-Reino, el exdirector de la Guardia Civil no es el candidato adecuado para ocupar un asiento en el consejo de REE, debido a que “no tiene ningún conocimiento en materia de energía“.

El diputado de Podemos ha recordado también que, en la sentencia sobre el caso Prestige, se califica la gestión de Fernández de Mesa, entonces Delegado del Gobierno en Galicia, como “difusa y confusa“.

“Se trata de apoyar a la familia”, denuncian desde Podemos

“Es un nuevo caso de puertas giratorias“, ha continuado Gómez-Reino, quien ha atribuido la candidatura de Fernández de Mesa a una decisión personal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Se trata de apoyar a la familia, se llame Trillo, Bárcenas, Rato o Fernández de Mesa“, ha señalado.

PUBLICIDAD

En caso de ocupar un asiento en el consejo de REE, Gómez-Reino ha criticado que Fernández de Mesa cobrará 175.000 euros, 17 veces más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Montoro ha pedido respeto para una persona que “ha ocupado diferentes cargos públicos y ha sido diputado en materias de defensa nacional”. “No descalifique genéricamente a las personas“, ha reclamado el ministro Montoro a Gómez-Reino. “A algunos de ustedes lo del respeto no les va, que gran palabra para la democracia”, ha concluido.