Carlos Herrera ridiculiza a Irene Montero por no saber Historia de España: “Es cortita”

El locutor de la COPE dejó en ridículo a la novia de Pablo Iglesias, Irene Montero: “¿Y esta tipa es la que sacó el 9 en el máster que dice su novio?”. Hace unos días Pablo Iglesias explicó según él por qué, Irene Montero, es la nueva portavoz de Podemos en sustitución del defenestrado Íñigo Errejón. El líder de podemos expuso que: “Es una mujer brillante que ha sacado un nueve y pico en la carrera y un 9.7 en un máster”.

PUBLICIDAD

Este jueves durante el programa matinal, Herrera llamó “cortita” a Irene Montero e ironizó con sus notas después de la patada que le dio este miércoles a la Historia contemporánea durante el Pleno del Congreso: “¿Esta tipa es la que sacó un 9 en el máster que dice su novio?”.

La portavoz de Podemos preguntó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la mafia del canapé, Herrera lo explicó así: “El ministro le respondió que no sabía de qué le hablaba, mientras el autor de la gracieta, Pablo, sonreía y cabeceaba afirmativamente a su lado. Podía haber dicho que él tenía conocimiento de la mafia de la caldereta de la langosta, en la que él, su novia y sus gentes se gastaron 3.000 euros en una cena en palma, no lo hizo, y la portavoz de Podemos le aclaró que eran los amigos de Aznar que habían ido a presidir las empresas. Citó a Villalonga de Telefónica, a Alierta en Tabacalera, y ojo, esto es textual, ‘Martín Villa el de la Matanza de Atocha a Endesa'”.

Carlos Herrera no daba crédito a lo que escuchaba: “¿Martín Villa el de la matanza de Atocha? Un poquito cortita parece, ¿no?”.

‘El Paseíllo del Tron’ @ExpositoCOPE : “Si no es por Martín Villa, Irene Montero e Iglesias no estarían aquí”

https://t.co/jnEK6fCVUV pic.twitter.com/6VFJilrcvj PUBLICIDAD — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) 9 de marzo de 2017

Toda la entrevista aquí.