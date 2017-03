Carmena gastará 634.000 euros todos los años en tertulianos para su radio

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado a conocer nuevos datos de la radio podemita de Manuela Carmena.

PUBLICIDAD

“Radio Carmena que supuestamente no iba a dar ninguna información sobre política ¿Saben de lo que ha informado esta mañana?, Pues ha informado sobre la venta que hizo la Comunidad de Madrid a los “fondos buitre”, según ellos, de los edificios del Ivima. Venta que como saben ustedes estaba condicionada al mantenimiento de todas y cada una de las condiciones de alquileres que tuvieran los habitantes de los edificios. Nombrando a Pablo Cabero”, ha comenzado a explicar Esperanza Aguirre sobre la radio de Madrid M21, dirigida por Ahora Madrid.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha ironizado “claro, esto no es hablar de política”. Aguirre ha añadido que además se ha hablado de ” las manifestaciones de las mareas verdes en contra de lo que hace la Comunidad de Madrid en Educación. También ha dado cuenta de las quejas del sector de la enfermería contra los recortes de la Comunidad de Madrid en Sanidad”. Ha vuelto a ironizar “Y esto no es política”.

“En eso es en lo que gastan 923 millones de euros más que el presupuesto de 2015”.

PUBLICIDAD

📹 Carmena va a gastar 634.000 euros todos los años en tertulianos para su radio. Aquí @esperanzaguirre destapando su “no politización”. pic.twitter.com/MPAGPN1i30 — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) 27 de marzo de 2017