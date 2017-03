Carmena pide a los madrileños que acudan al Ayuntamiento a vender sus casas vacías

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha pedido este miércoles a los madrileños que acudan al ayuntamiento a vender sus casas que estén vacías porque las compran “con unas condiciones muy favorables” y porque pagan “de manera inmediata”.Durante el encuentro que mantuvo la alcaldesa con 70 arquitectos madrileños este miércoles en los Jardines de Cecilio Rodríguez, ha recordado que el Ayuntamiento anunció que compraría 150 viviendas y sólo ha comprado seis. “Y no entiendo por qué”, ha recalcado.

Carmena “que se dirija al ayuntamiento y que vea que son condiciones muy favorables”

La podemita Carmena ha comentado a los periodistas que “Madrid ha convocado dos concursos pidiendo ofertas para comprar viviendas. El último acaba el 6 de marzo. Los precios que el ayuntamiento ofrece son buenos. Los asesores nos han dicho que están muy bien. Las preferimos diseminadas por todo Madrid. No queremos que las viviendas de uso social se concentren en un barrio o zona, y por eso queremos comprar el primer paquete de 150 viviendas y si las consiguiéramos comprar podríamos hacer otra oferta. Por eso llamo la atención que quien quiera vender su vivienda que se dirija al ayuntamiento y que vea que son condiciones muy favorables”.

Además, la edil de Ahora Madrid que no entiende por qué los madrileños no quieren vender su casas vacías ha seguido su explicación: “pero 150 viviendas no son muchas, que es lo que queremos comprar nosotros. Además, el comprador es el ayuntamiento, con la garantía y seguridad que da, y el precio que ofrecemos se paga de manera inmediata y está bien. Creo que tiene que haber esas viviendas”.