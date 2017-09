Las alcaldesas de Madrid y de Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, consideran que hay tiempo para una buscar una solución y un diálogo sin condiciones para resolver la situación creada en Cataluña antes del 1-O y reclaman que “hay que retomar esto y llevarlo a una solución política”.

En declaraciones al programa “El Intermedio” (La Sexta TV), ambas mandatarias municipales han reafirmado su compromiso con la búsqueda de una solución y quieren “esparcir esperanza y demostrar que de este problema se puede salir bien”.

La alcaldesa de Madrid ha opinado que “el 1 de octubre será una catástrofe porque es un cúmulo de equivocaciones” ya que el referéndum no es legal ni constitucional, al estar suspendido por el Tribunal Constitucional.

“Eso nos indica que el resultado va a ser malo y va a haber una situación en la que nadie va a ganar, por eso es tan importante el diálogo”, añade Carmena, quien considera que un gobierno que se enfrenta a esta situación con una estructura tan solo de represión “es un fracaso, es romper puentes y relaciones”.

“Será un partido que acabe 0-0 con mucho dolor para todos”, cuando “lo que hay que hacer es no romper lazos, no tiene sentido. Hay que construir”, sentencia Carmena.

Ada Colau, considera que el 1 de octubre “va a pasar algo” y ha añadido que “entre el referéndum y la nada, seguro que va a haber una grandísima movilización”

En su opinión “está habiendo situaciones a través de la Guardia Civil y de la Fiscalía que muchos pensábamos que no las iríamos a ver. Cosas que no son solo malas para Cataluña, sino que son malas para la democracia y para toda España”.

Colau afirma que ese nivel “de represión” va a incitar más a la movilización y denuncia que el PP “se esfuerza mucho por animar la participación en Cataluña” con la gestión que está haciendo de esta crisis.

Sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el sentido de que se le está obligando a hacer lo que no quiere hacer, Colau ha afirmado “no entiendo esa frase”, ya que en política uno tiene que trabajar para hacerlo lo mejor posible, y para intentar hacer lo que quiere conseguir.

En su opinión “no va a producirse el referéndum que Cataluña necesita y si se puede votar creo que no va a salir un resultado que se pueda considerar vinculante”.

Colau añade que en función del resultado la posible proclamación de independencia sería ilógica ya que “te la tienen que reconocer” y asevera que “es muy difícil imaginar que este proceso se pueda hacer si no es con un referéndum acordado y pactado”.

“La decisión unilateral del referéndum no es acertada, sobre todo porque no es efectiva, y además deja de interpelar a mucha gente que está a favor del derecho a decidir a través de un referéndum acordado y que no se ve representada en esta vía” dice la máxima mandataria barcelonesa.

Aún así considera que la movilización del 1-O será legítima “para reivindicar algo que se viene reivindicando de forma pacífica, democrática y ejemplar, que no ha tenido respuesta por parte del Gobierno del Estado”.