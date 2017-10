Cataluña: Expulsan a dos perros en un acto por ser ex agentes de la Policía

Este martes dos perros fueron expulsados de un acto en Cataluña por ser “ex agentes caninos de la Policía Nacional”. La organización del evento vetó a estos perros ya retirados por su trabajo anterior a su adopción.

La plataforma Héroes de 4 Patas explicaban en su Facebook el episodio: ·Ayer ocurrió algo muy triste. Uno de nuestros héroes de 4 patas esta ba invitado a un evento en Cataluña junto contra heroína para dar a conocer nuestra labor y fueron vetados por ser ex agentes caninos de la Policía Nacional” y añadían que “Ni él ni nosotros comprendemos nada de lo que está pasando”.

“Yo no entiendo que está pasando en Catalunya. No entiendo por qué a algunos no les gusta mi presencia. Puede ser porque soy un ex policía jubilado?, ¿porque soy gallego y catalán?, ¿o por el uniforme que llevaba mi compañero, el que me enseñó todo lo que sé?”, exponen. Y prosiguen con que “Hace 2 años que vivo en Catalunya con mi mami y mi papi disfrutando de mi jubilación. Soy joven y me encanta jugar con mi pelota. Yo entiendo lo que está bien y lo que está mal, sé cuándo están alegres o tristes. No entiendo lo que está pasando, lo único que sé es que tenía que ir a un lugar y ahora no quieren que vaya”.