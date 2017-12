Chaves y Griñán, ex presidentes del PSOE, en el banquillo por los ERE falsos

El juicio de una de las piezas más mediáticas de los ERE sienta en el banquillo a los ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, siete años después de iniciarse la investigación judicial.

La Fiscalía ha pedido entre 2 y 10 años de cárcel para los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, los más relevantes los ex presidentes y también ex presidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juicio no versa sobre si robaron dinero, ya que ninguno de los acusados está en el juicio por este hecho, sino la red clientelar formada y nutrida en Expedientes de Regulación de Empleo.

La Audiencia de Sevilla juzga este miércoles desde las 10.00 horas si estos cargos, con distinto grado de participación según sus competencias y sus años en el Gobierno autonómico, crearon o mantuvieron un sistema “arbitrario” sin convocatoria pública y eludiendo el control y la fiscalización previa para otorgar ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis entre 2001 y 2011.

Estas ayudas sumaron 854 millones de euros, parte de los cuales acabó en manos de “entidades y personas que no reunían los criterios” y “en cuantía improcedente“, según la Audiencia.

Los 22 acusados de delitos de prevaricación, asociación ilícita y, salvo 7 de ellos, malversación, son ex cargos de Empleo, de Innovación, de Hacienda y del Instituto de Fomento de Andalucía, así como los máximos responsables del Consejo de Gobierno cuando se decidió implantar este sistema de ayudas, los responsables de la Intervención y los servicios jurídicos de la Junta que no advirtieron de la presunta ilegalidad del sistema ni lo frenaron.

El juicio comienza con las cuestiones previas que plantearán las partes personadas -las defensas de los 22 procesados y las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el PP andaluz y el sindicato Manos Limpias-, para lo que se han reservado tres sesiones, hasta el viernes. Posteriormente se suspenderá hasta el 9 de enero, día en el que se reanudará con las declaraciones de los 22 acusados, a los que seguirán 56 peritos y testigos citados. Más de 150 periodistas de 37 medios de comunicación locales, regionales y nacionales se han acreditado para seguir el juicio.

Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre los 37 medios acreditados hay prensa escrita y digital, radios, televisiones y agencias de noticias cuyos profesionales podrán seguir las sesiones en la sala de vistas de la cuarta planta de la Audiencia de Sevilla o en la sala de prensa habilitada en la primera planta del edificio próximo.

Además, en el exterior del edificio se habilitará una zona "acotada y señalada" para la toma de fotografías, imágenes y declaraciones a la entrada y salida de los acusados o abogados, ya que en el interior las fotografías serán ofrecidas en un pool por la Agencia Efe y las imágenes audiovisuales por Canal Sur TV, aunque también en la sala de prensa habrá señal televisiva.