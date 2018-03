La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, interpondrá una querella criminal de forma inmediata contra la periodista Raquel Ejerique y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por la información sobre las supuestas irregularidades de su máster.

La tormenta arrecia por la polémica del máter. No se ha hecho público el trabajo de fin de máster, no hay registro alguno en la Universidad del mismo, pero Cifuentes rompe su silencio ante la delicada situación política que se encuentra el PP en la Asamblea de Madrid, ya que hasta Ciudadanos ha puesto en duda su apoyo al Gobierno de Cifuentes para continuar manteniendo la mayoría absoluta.

En su intervención ante los miembros del Comité Ejecutivo del PP de Madrid, Cifuentes ha asegurado que la información de esta redactora publicada en eldiario.es está basada en “falsedades”. A juicio de la presidenta de Madrid, las publicaciones referentes al polémico máster está construida “sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa”.

La presidenta madrileña, que presentará esta querella mediante un abogado particular, ha admitido que vive “momentos complicados” y ha denunciado ser víctima de “ataques feroces” y “despiadados” que son el precio de su lucha contra la corrupción. “La lucha de mi Gobierno contra la corrupción, levantar alfombras, abrir ventanas y regenerar la vida política y las instituciones, afecte a quien afecte y caiga quien caiga, tiene un alto precio”, ha dicho la presidenta madrileña en el Comité Ejecutivo del PP regional, en el que ha defendido no haber recibido “ningún trato de favor” en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes se equipara con una víctima: “La cacería continúa”

“La cacería continúa”, se ha quejado la presidenta regional, que considera que pese a haber presentado sus pruebas “cada día se dan más vueltas de tuerca” porque, ha dicho, “las pruebas no importan” a quienes al margen de la ética y la moral buscan deteriorarla y debilitarla “a toda costa”. “Conmigo no van a poder, como no van a poder con todos nosotros, que se enteren”, ha afirmado la presidenta madrileña ante el Comité Ejecutivo de su partido, donde se ha quejado además que quienes más combaten la corrupción y las malas artes más se ven “señalados, perseguidos y calumniados”.

Según Cifuentes, la de las supuestas irregularidades de su máster no ha sido la única “operación” puesta en marcha para tratar de destruirla política y personalmente, y ha insistido en que “la verdad” es que hubo un error “ajeno” a su “responsabilidad” al poner las actas. Y, además decir que sabía que “las cosas” no iban a ser fáciles, la presidenta regional ha reafirmado su voluntad de seguir con la línea de “tolerancia cero frente a la corrupción en todo momento”. En ese sentido, ha defendido además los logros de su partido en aquello que “verdaderamente importa a los madrileños” como son la creación de empleo o la bajada de impuestos.

Escolar dice estar en posesión de la “verdad”

Tenemos la verdad de nuestra parte. Hemos mostrado todos los documentos y demostrado las irregularidades y las contradicciones de sus distintas versiones. Cifuentes hoy responde con una querella porque no tiene explicaciones coherentes con las que contestar. — Ignacio Escolar (@iescolar) 26 de marzo de 2018

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que las presuntas irregularidades del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, “pintan mal, pinta feo” y ha pedido a la líder del PP madrileño que “dé la cara”.

“Pinta muy mal”, afirma Albert Rivera sobre Cifuentes

Rivera, en rueda de prensa en el Congreso, ha asegurado que el silencio de Cifuentes sobre las acusaciones que penden sobre ella son un claro indicio de que “tiene algo que esconder”. Ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que comparezca “urgentemente” en el pleno de la Asamblea para ofrecer explicaciones sobre cómo ha obtenido un máster de una manera “que no lo obtiene nadie en esta vida”.

En este momento, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid está decidiendo la fecha para celebrar un Pleno extraordinario, en el que los grupos de la oposición han solicitado que comparezca Cifuentes para que aclare todo lo relacionado con su máster.

Rivera ha recordado que este caso coincide con otros “fraudes en esa universidad”, la Rey Juan Carlos, en la que el anterior rector, Fernando Suárez, fue acusado de plagio.

El PSOE exige la comparecencia de Cifuentes

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha exigido hoy a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que comparezca ya en la Asamblea de Madrid para dar las explicaciones “inmediatas, claras y contundentes” sobre su formación académica y evitar así responsabilidades políticas.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE-M, Lastra ha exigido a Cifuentes que acompañe esas explicaciones de “pruebas”, ya que de no hacerlo está en riesgo “la honorabilidad y la credibilidad” de la Comunidad de Madrid “y la figura de su presidenta”.

En opinión de Lastra, también está en riesgo la institución que ahora mismo está en una situación de “fragilidad” absoluta.

Lastra ha subrayado que si hasta ahora Cifuentes no ha aportado pruebas “probablemente es porque no las tiene”, si bien ha comentado que “aún esta a tiempo de hacerlo” para aclarar las dudas sobre su formación académica”.