El dilema de Ciudadanos y PNV por la subida de las pensiones

Subir o no las pensiones ante la reconocida pérdida del poder adquisitivo tras dispararse el IPC al 3% en enero y febrero de este 2017. El dilema no tiene fácil solución, aunque si no se hace los perjudicados serán los jubilados que solo tendrán una subida del 0,25%.

Ciudadanos, que aún no ha dado a conocer si votará a favor de no revalorizar las pensiones al mismo ritmo que el IPC, ha exigido al PSOE que aclare cuál sería el coste para los contribuyentes. Y es este el punto crucial del debate, el coste que conllevaría la indexación de las pensiones al IPC, como se hacía antes de 2012.

El PSOE no ha dado a conocer este cálculo, y los grupos políticos esperan esta respuesta para decidir si aceptan aprobar la proposición no de Ley que presentan este jueves los socialistas. Cabe recordar que el PSOE ha sido el único partido que ha congelado las pensiones.

“Claro que estamos a favor de la subida de las pensiones pero entrar en una puja a ver quien lo sube más y dos huevos duros, no nos parece serio”, ha asegurado Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, quienes piden “aclaraciones” sobre el coste que supone volver a ligar las pensiones a la inflación.

“Queremos que el sistema sea sostenible”, ha dicho, al tiempo que ha lamentado que las pensiones se hayan convertido en una herramienta política fuera de la Comisión del Pacto de Toledo.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado a la entrada de la Junta de Portavoces del Congreso que su grupo parlamentario va a presentar una enmienda a la iniciativa socialista para buscar una solución en el marco del Pacto de Toledo, con el consenso de todos y para que no haya pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.

“Estamos a favor completamente de que no haya pérdida de poder adquisitivo”, ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que tampoco se puede acometer la vinculación de las pensiones al IPC ya porque sería “adelantar el finiquito del sistema de la Seguridad Social“.

“La hucha de las pensiones está como está”, ha lamentado Esteban que ha pedido una solución consensuada. “Hay que acelerar el Pacto de Toledo pero adelantarse no conduce a nada”, ha dicho, tras indicar la importancia del sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.