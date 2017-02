La activista Ada Colau no quiere conformarse sólo con ser alcaldesa de Barcelona, sino que aspira a ser una gran estratega internacional haciendo declaraciones sobre política exterior española en la que no tiene ni una sóla competencia y con el gancho mediático de Trump de por medio.

PUBLICIDAD

Ada Colau ha afirmado hoy que ni ella ni Barcelona quieren “colaborar cordialmente” con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en respuesta al ofrecimiento que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho al mandatario estadounidense de ser su interlocutor en Europa y América Latina.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ganó las elecciones generales del 26-J, trasladó ayer en su primera conversación telefónica con Donald Trump que España quiere “colaborar cordialmente” con EE.UU. y está en las mejores condiciones para ser un interlocutor de su país en Europa y América Latina, así como en el Norte de África y Medio Oriente.

“Señor Rajoy, desde aquí le digo que NO en mi nombre ni en el de Barcelona. No queremos ‘colaborar cordialmente’ con quien veta la entrada a personas según su nacionalidad o religión, cuestiona el cambio climático, amenaza derechos que ha costado vidas conquistar, menosprecia a las mujeres, se burla de la prensa y nos insulta a todos y todas con su arrogancia”, ha escrito hoy Colau en su Facebook.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Barcelona también le dice a Rajoy: “No creo en sus dotes como mediador (no las ha demostrado en conflictos que le quedan cerca), y no hay nada que mediar con quien levanta muros”. “¿Por qué no sigue el ejemplo de Merkel, o de otros líderes europeos y mundiales que no se han ofrecido servilmente a unas políticas que van contra los valores democráticos?”, pregunta Colau.

Ada Colau, en un exceso de verborrea, vuelve a declarar el No a la guerra con tra Aznar, un lema que nunca fue utilizado contra Zapatero pese a los numerosos conflicto bélicos que intervinó España durante su mandato

“Le recuerdo, señor Rajoy, que cuando Aznar se ofreció a ‘colaborar servilmente’ con Bush, en Barcelona, Madrid y ciudades de todo el Estado llenamos las calles de personas unidas por un lema: NO A LA GUERRA”, subraya en mayúsculas la alcaldesa, que, sin embargo, no dice nada de los conflictos bélicos en los que España participó con Zapatero, aunque en este caso se denominaron “misiones de paz”.

Colau concluye su escrito recalcando: “no nos ofrecemos a ‘colaborar cordialmente’ con Trump, sino con las redes de alcaldes, ciudades, mujeres, jueces, asociaciones, movimientos, artistas y profesionales de todo tipo y de todo el mundo que están organizándose para resistirse a sus políticas”. Todo un llamamiento para un alzamiento internacional contra el presidente elegido democráticamente por los estadounidenses.