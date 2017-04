Colau vuelve a multar a ‘Barcelona con la Selección’ por poner pantallas para ver a España

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a multar 10 meses después a “Barcelona con la Selección” por poner pantallas gigantes para ver a España.

Los jóvenes han lanzado una campaña en las redes sociales pidiendo ayuda para pagar esta multa y para poder continuar con su proyecto. “Barcelona con la Selección es un movimiento basado en la ilusión formado por Alberto, Álex, Román, Antonio, Manel y Nacho; 6 jóvenes menores de 30 años”, explican los afectados por las directrices de la edil de Barcelona En Comú. Esta agrupación nació “con el fin de poder volver a vivir a la Selección Española desde Barcelona y hacer que todos los catalanes pudiésen sentirse orgullosos de ella”.

En su primer año en marcha se han encontrado con que han agredido a dos de sus colaboradoras: Ruth y María Rosa. Además, cuando instalaron una pantalla gigante en plaza Cataluña para el España-Italia de la Eurocopa 2016 y pese a tener permiso de concentración y que no hubo ningún incidente, el Ayuntamiento de Ada Colau los sancionó ya en tres ocasiones por valor de casi 10.000 euros.

Ahora de nuevo, 10 meses después y sin aparente motivos, se les ha vuelto a multar con 1.800 euros “por la misma razón pero llamándolo de otra manera”.

“Al Ayuntamiento de Ada Colau no le gustamos. Porque somos jóvenes y defendemos ideas que a ellos no les gustan, y por ello, está intentando acabar con nosotros. Ha intentado dinamitar nuestro sueño con diversos ataques en forma de multas económicas. Pero no decaeremos hasta que España vuelva a jugar en nuestra ciudad. Y que niños, padres y abuelos vuelvan a salir de sus casas orgullosos para ver a la Selección”, explican los afectados de Barcelona con la selección”.