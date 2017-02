La Policía desconoce el origen del “pendrive” sobre los Pujol

La Policía sigue sin aclarar el origen del “pendrive” sobre los Pujol, un lápiz de memoria que sirvió a la UDEF para realizar un durísimo informe contra el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat.

El comisario Marcelino Martín-Blas declara este viernes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata quien trata de investigar el origen de un “pendrive” con información sobre los Pujol que le fue entregado el pasado año.

Martín-Blas, antiguo comisario de Asuntos Internos, comparecerá ante el juez un día después que Eugenio Pino, ex número dos de la Policía Nacional, quien ha afirmado que él no vio el contenido del “pendrive”, porque cuando se lo dio el propio Martín-Blas estaba encriptado y no lo pudo abrir.

Un pendrive encriptado y que no pudo ser abierto a la primera

El comisario ofrecerá sus propias explicaciones al juez, que investiga en una pieza separada el origen de ese lápiz de memoria, cuya información sirvió de base para elaborar un informe que la UDEF entregó al juez el 1 de abril de 2016 atribuyendo actuaciones delictivas a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán.

Pino ha dicho que fue Martín-Blas quien le dio el “pendrive” y que le llegó la información de que su contenido provenía del entorno de la agencia de detectives Método 3, pero no sabía si del registro que se hizo a sus oficinas en el marco de la conocida como “operación Cataluña” o de filtraciones de la propia agencia.

Es la segunda vez que el ex número 2 de la Policía señala al excomisario de Asuntos Internos como el hombre que le dio esa información, aunque en la anterior ocasión precisó que provenía de los detectives de Método 3 Antonio Tamarit y Julián Peribañez -los supuestos autores de la famosa grabación a Alicia Sánchez Camacho en un restaurante de Barcelona-, que colaboraban con la Policía.

Marcelino Martín-Blas dirige una comisión policial que trabaja para el juez que instruye el caso del pequeño Nicolás y ha llegado a pedir la imputación de Eugenio Pino por su responsabilidad en la grabación que se hizo de una reunión de agentes policiales (incluido él) y del CNI sobre el joven.

El ex número dos de la Policía, al que solo se le ha preguntado por el tema del “pendrive“, no es el único policía que ha declarado por este lápiz de memoria, y todos, hasta ahora, han apuntado en última instancia a Método 3.