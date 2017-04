Compromís pide prohibir a policías, militares y a la Legión participar en las procesiones

Compromís ha reiterado este Martes Santo “la necesidad de apartar de las procesiones religiosas a policías, militares y otros cuerpos”.

En una campaña contra las Fuerzas Armadas, la formación nacionalista ha lanzado una pregunta en el Senado en la que pide a las autoridades de Defensa e Interior conocer “dónde están reguladas la responsabilidad y presencia de la Legión y cuerpos y fuerzas de seguridad en las procesiones religiosas que se van a dar por toda la geografía, especialmente en Semana Santa y, en caso de no existir, que se regulasen”. No obstantes, no se trata de la primera vez que los nacionalistas hacen esta pregunta, ya en la otra legislatura lo intentaron pero decayó al disolverse las Cortes Generales.

Según Compromís, que apela a la libertad religiosa que consagra la Constitución, “así debería ser dentro de la actual normativa, jurisprudencia y aconfesionalidad del Estado a pesar del vacío legal existente”

Además, Compromís pregunta “por el encaje de su participación, con toda la simbología militar, vestimenta y armas, en procesiones religiosas y exhibiciones formando parte de ellas”. La formación no ha tenido reparos en manifestar “la necesidad de apartar de las procesiones religiosas a policías, militares y otros cuerpos” y ha registrado en el Senado una pregunta en la que solicita a los Ministerios de Interior y Defensa conocer “dónde están reguladas la responsabilidad y presencia de La Legión y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en las procesiones religiosas que se van a dar por toda la geografía, especialmente en Semana Santa y, en caso de no existir, que se regulasen”.

Compromís ha preguntado también “por el encaje de su participación, con toda la simbología militar, vestimente y armas, en procesiones religiosas y exhibiciones formando parte de ellas”. El senador Carles Mulet ha afirmado que no es lo mismo su presencia a lo largo del recorrido de la procesión “dentro de sus funciones de seguridad pública” que “su integración entre los principales actores de estas procesiones formando parte de la exhibición”. “Así debería ser dentro de la actual normativa, jurisprudencia y aconfesionalidad del Estado a pesar del vacío legal existente”, ha afirmado sin tapujos la formación.

Participan con carácter personal y voluntario