El concejal de Economía de Carmena insulta a los que van a misa: ‘son gentuza’

El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, insultaba en las redes sociales a aquellos que se habñian sumado a la defensa de la retransmisión de la Misa en RTVE.

A través de hastag #YoVoyAMisa, cientos de personas en Twitter defendían este fin de semana la misa que se retransmite todos los domingos en la cadena pública, concretamente en la 2. Esta campaña se lanzó como respuesta a la petición de Podemos de retirar la misa dominical d la programación de TVE y lo hacía insultando. Por su parte, varios podemitas como el concejal de Manuela Carmena, conocido por ir por libre en el Ayuntamiento de Madrid, tildaba de “gentuza” a quienes declaraban en las redes sociales acudir a misa.

El Jesús de Nazaret de esta gentuza de #YoVoyaMisa estaría apedreando a mujeres adúlteras y mercadeando en el templo. #Asco https://t.co/KVsYdO4jHP — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 19 de marzo de 2017

Pero no es la primera vez que Sánchez Mato demuestra su sectarismo hacia el catolicismo y su falta de tolerancia, ya que consideró “inconstitucional” que la alcaldesa, Manuela Carmena, acudiera a una misa en la Catedral de la Almudena, llegando a publicar en su blog un artículo titulado “Por qué no voy a ir a la misa solemne de La Almudena” en el que criticaba con dureza que representantes públicos acudan a eventos religiosos. No obstantes, los usuarios de Twitter no tardaron en responder al podemita:

@carlossmato sin duda Jesús estaría mejor asesinando gente, con Lenin, en tan hermosísima revolución. Eres un visionario. #cuantahipocresía pic.twitter.com/f1x4aCBUF3 — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 19 de marzo de 2017

@jlmanavasques Un poquito de Evangelio seguramente te ayudaría a situar a Jesús en tiempos de hoy. ¿Encerrando a inmigrantes en los CIE? pic.twitter.com/KKUBDtNDNW — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 19 de marzo de 2017

@carlossmato la verdad es que a ti la lectura del evangelio te debe aprovechar una barbaridad, es prodigioso como lo asimilas. pic.twitter.com/VtFToRq6Mu — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 19 de marzo de 2017

@carlossmato A Jesús le acusaron por comer con pecadores, marginados, publicanos… No te has enterado de nada. ¿Te has leído el evangelio? — El Progre Furioso (@progre_furioso) 19 de marzo de 2017

@carlossmato El problema es que parece que no te has leído el evangelio. Jesús no entendía de bandos, entendía de personas — El Progre Furioso (@progre_furioso) 19 de marzo de 2017