Concejal podemita catalán: “La unidad de España me suda la polla”

El regidor de SOM, Gramenet Oriol Corral, citó textualmente al humorista Pepe Rubianes para responder con sarcasmo a una intervención de la organización Sociedad Civil Catalana.

El concejal Oriol Corral, de SOM Gramenet, contestó citando al humorista Pepe Rubianes y expuso que: “a mi la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás y que se metan ya España por el culo y a ver si les explota dentro y se le quedan los huevos colgando del campanario. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España , que llevo desde que nací con la puta España”.

Pero no es la primera vez que este podemita catalán levanta la polémica con sus palabras. No sé cómo, superé todas las trabas que me obligaban a hablar solo en catalán, después de azotes al haber hablado palabras en castellano, y pude tener este acento tan bonito en castellano. ¡Totalmente de espaldas a mis profesoras!”. Así empiezaba el regidor de SOM Gramenet, Oriol Corral, el discurso sobre “el apartheid lingüístico en Catalunya” más famoso y mediático de la última semana que se ha hecho viral en Internet.



El concejal, perteneciente al partido líder de la oposición al PSC de Núria Parlon, contestaba de forma totalmente irónica a una moción de Ciudadanos en defensa de la cooficialidad de las lenguas en el Ayuntamiento en el 2016.