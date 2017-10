De Guindos pide tranquilidad por Cataluña como hizo días antes de la caída del Popular

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha llamado a la tranquilidad a las empresas afincadas en Cataluña y ha asegurado que “no tienen nada que temer” porque el Gobierno va a evitar la independencia.

Es un mensaje muy parecido al que el propio De Guindos transmitía a los accionistas de Banco Popular poco antes de la caída de la entidad financiera, resuelta y vendida por un euro a Banco Santander. El 7 de abril, cuando el Popular cerró en mínimos hasta ese momento del año, en los 0,791 euros, y perdía un 13% desde el cierre del año pasado. La agencia de calificación S&P rebajaba la nota de la deuda del Popular hundiéndola aún más en el bono basura. De Guindos salió entonces del Popular, afirmó que no había problemas ni de solvencia ni de liquidez, era el segundo rejón de S&P en apenas dos meses, ya que el 9 de febrero empeoró la perspectiva del Popular, poco antes del cambio de presidente.

El también ex banquero y ex consejero de Endesa salió en defensa de Banco Popular, al tiempo que aseguró que había hecho un gran esfuerzo para provisionar. “Los comentarios que recibo del Banco de España es que el Banco Popular ha hecho un esfuerzo desde el punto de vista de provisiones, que las ha elevado prácticamente en la media del sector”, trataba de tranquilizar el ahora ministro de Economía. Banco Popular “no tiene ningún problema de solvencia ni de liquidez”.

La historia vuelve a repetirse ahora con el golpe de Estado en Cataluña. La primera cotizada catalana en hacer las maletas y mudarse a Madrid ha sido Oryzon Genomics, pero según De Guindos, no hay ningún problema, pero ha evitado pronunciarse sobre este cambio de domicilio social.

“Estamos viviendo tiempos de mucho ruido y de mucha confusión“, ha explicado De Guindos, y ha resaltado el actual “proceso de mejora económica”, que en Cataluña es incluso mejor que la media nacional, lo que en su opinión demuestra “que nadie se ha creído la amenaza independentista”. No obstante, las abruptas caídas en los bancos catalanes en la jornada de este miércoles indican justamente la dirección opuesta, ya no solo si hay o no independencia, sino que se pueden producir boicots de parte del resto de España hacia las empresas catalanas. El mercado no quiere correr riesgos con empresas con exposición a Cataluña, más cuando los radicales gobiernan aún en la Comunidad Autónoma y preparan una Declaración Unilateral de Independencia.

Según De Guindos, “el Gobierno va a elegir los instrumentos y los tiempos para que no se produzca la independencia”, por lo que “las empresas no tienen nada que temer”. También ha insistido en que los bancos catalanes son “bancos españoles y bancos europeos“, es decir, entidades “sólidas” que no deben plantear dudas a sus clientes.

El Gobierno “no va a dejar que ninguna veleidad” afecte al crecimiento económico y, de hecho, “ha analizado todas las alternativas” y “tiene preparados todos los escenarios”, aunque mantiene la “mano tendida” si se vuelve a la legalidad tras la “gran provocación” del referéndum. Con respecto al discurso del rey de ayer, De Guindos lo ha calificado de “correcto y muy claro” y ha descartado que este fuera una crítica al Gobierno.