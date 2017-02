Detenido un asesor de Ciudadanos en un golpe contra el narcotráfico

Los Mossos de Esquadra han detenido a doce personas, entre ellas un asesor de Ciudadanos, en una redada contra el narcotráfico, en la que están implicadas dos clubes de cannabis, entre ellos el primero legalmente constituido en Cataluña.

Según fuentes a Catalunya Radio, entre los 12 detenidos estaría un asesor de Ciudadanos, que fue destituido la semana pasada tras conocerse el arresto. El detenido es Luis Ignacio R G, asesor de Urbanismo de Ciudadanos en Barcelona.

El resto de detenidos son de Serbia, Japón, Bielorrusia y España y están acusados por organización criminal, blanqueo de capital y delito contra la salud pública. Todos ellos actuaban supuestamente bajo el cobijo de la Asociación Barcelonesa Cannàbica De Autoconsumo (ABCDA), la primera asociación cannábica constituida legalmente en Cataluña.

En 2012, esta misma asociación fue reabierta tras el cierre judicial tras el decomiso de 1,3 kilos de marihuana y la detención de una de las encargadas. La ABCDA aseguró entonces que no distribuye cannabis a personas no socias que no forman parten del cultivo colectivo y que la marihuana que se entrega a los miembros de la organización “es usada exclusivamente para el consumo privado”.

En 2011, la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo fue reabierta después de que los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana detuvieron a mediados de enero a sus cuatro responsables acusados de vender marihuana en el establecimiento.