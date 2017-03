Edil de Carmena llama ‘imbecil’ a otro de Cs por no defender a la CUP

Ahora Madrid, liderado por Manuela Carmena, no ha tolerado que los demás partidos condenasen en el pleno del Ayuntamiento el ataque de las juventudes de la CUP a la sede del Partido Popular en Cataluña.

Pablo Carmona le dijo textualmente “cállate, imbécil” cuando se levantó para aplaudirles de forma irónica por marcharse del Pleno. Por su parte, el edil de Ciudadanos, Sergio Brabezo ha denunciado que “me he quedado de piedra cuando he recibido insultos por parte de algunos concejales de Ahora Madrid”. Anteriormente ocho ediles de Ahora Madrid comenzaron a marcharse del salón del Ayuntamiento para no tener que votar sobre el ataque de los miembros de la CUP a una sede del PP. Los concejales populares y algunos de Ciudadanos despidieron con la mano a los de Ahora Madrid.

“Eso es lo que hace Ahora Madrid: apoyar a la CUP y recriminar a los que defendemos la libertad ideológica. Me toca de cerca, porque soy catalán y sé lo que significa defender a España en la universidad y tener que salir corriendo por ello. Que después de vivir eso vengan ediles de Ahora Madrid y no nos dejen defender la libertad de expresión, me parece increíble”, critica Brabezo al periódico ABC.

Finalmente, el texto aprobado, exigía el “respeto a todas las formaciones políticas democráticas” y añade que “la discrepancia política e ideológica es la garantía del pluralismo, pero la legítima discrepancia no puede ser motivo para justificar la intimidación”. Así, el Ayuntamiento de Madrid se une al Parlamento Catalán en su compromiso con el «pluralismo y el respeto a todas las opciones políticas».