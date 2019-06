Eduardo García Serrano: ‘Más que pildoritas, Noticiario 1936 es un tratamiento intensivo contra la Ley de Memoria Histórica’

@jmfrancas. Eduardo García Serrano es periodista, director de ‘El correo de Madrid’ y director presentador de ‘Noticiario 1936’.



JMF: ¿Qué es ‘Noticiario 1936’?

Eduardo García Serrano: Es una idea original de Julio Ariza materializada por Luis Togores y José Antonio León con mi colaboración, que consiste en repasar la historia auténtica, pues esta sacada de los periódicos de la época de todas las tendencias, del período comprendido entre el 14 de febrero y el 18 de julio de 1936. La mecánica es muy simple: primera un informativo radiofónico sobre la actualidad del día de la jornada, y después una charla-coloquio con un historiador que explica por qué estaba pasando lo que sucedía

JMF: ¿Dónde se puede ver ‘Noticiario 1936’?

Eduardo García Serrano: Actualmente en Intereconomia TV, de lunes a sábados a las 21,30 y los domingos a las 22. Y si lo prefieres puedes verlo en YouTube a la hora y dia que te de la gana.

‘JMF: ¿Por qué ‘Noticiario del 36’ cubre estas fechas que me has dicho y no otras?

Eduardo García Serrano: Hasta ahora hemos padecido la hegemonía de la Izquierda y del separatismo español en cuanto a la difusión informativa de la preguerra civil y de la guerra civil. No ha habido, hasta el momento, una respuesta cultural, periodística y académica a la versión de la izquierda y del separatismo. Ahora, sí la hay. El periodo elegido son los 150 días que van desde las fraudulentas elecciones de febrero de 1936, que daba acceso al poder al Frente Popular, hasta el 18 de julio de ese mismo año, cuando se produce el alzamiento cívico-militar tras el asesinato de Calvo Sotelo el día 13 de julio, detonante final de una situación que se venía gestando desde la proclamación de la II República cinco años antes.

JMF. Pildoritas diarias de ‘memoria histórica‘ real , no inventada ni manipulada, entonces…

Eduardo García Serrano: Más que pildoritas, tratamiento intensivo contra la Ley de Memoria Histórica, en virtud de la cual los alzados el 18 de julio de 1936 eran malos, malísimos, satánicos y los que provocaron ese alzamiento cívico-militar eran buenos, buenísimos arcangélicos. Noticiario 1936 es el antídoto contra la mentira, la manipulación y la tergiversación de la historia. Antídoto fabricado, por cierto, en el laboratorio de los gobiernos republicanos y, más concretamente, del Frente popular, pues todo lo que en el programa contamos está sacado de la hemeroteca, de los periódicos del día todos ellos censurados por la izquierda y el separatismo en función de la Ley de Defensa de la República. Basta con ir a la hemeroteca para comprobar esto que afirmo o, simplemente, entrar en internet y buscar. Buscar la verdad de lo que estaba pasando. Cómo decían los líderes frentepopulistas, el objetivo era eliminar, literalmente, a la media España que no se resignaba a dejar de rezar el padrenuestro ni a ser la primera república soviética del sur de Europa.

JMF: Lo veo como una manera seria de implementar la Ley de Memoria Histórica más bien…

Eduardo García Serrano: Memoria e historia son términos antitéticos. La memoria es siempre individual. La historia es colectiva y explica en su conjunto lo que desde nuestra experiencia particular, desde nuestra vivencia individual no podemos aprehender ni comprender. La memoria privada es como los malos generales, que son los que contemplan la batalla solo desde la punta de su sable. Los acontecimientos en los que nos vemos envueltos colectivamente van mucho más allá de nosotros mismos, y eso es lo que tratamos de desvelar y explicar en Noticiario 1936.

JMF: ¿Qué debemos aprender de aquellos días?

Eduardo García Serrano: Debemos aprender, en primer lugar, a no repetir los errores que nos condujeron a aquella situación que fue muy dura y muy amarga, pero no estéril. Debemos aprender a contemplar nuestra historia con serenidad y objetividad, cada uno desde sus propia filia y fobias, pero sin satanizar a los que se negaron a rendirse ante un poder sovietizante. Debemos aprender a respetar los sentimientos de todos aquellos que por carecer de pan y de justicia no podían reconciliarse con la Patria. Debemos aprender a superar nuestros complejos, pues la guerra civil no es un hecho genuinamente español. Todos los países europeos las han padecido. Debemos aprender a juzgar los hechos que acontecieron sin caer en la tentación del cronocentrismo, que consiste en valorar lo que ocurrió hace más de 80 años con la mentalidad del presente. Y, finalmente, debemos aprender a entendernos, a querernos. Sí a querernos porque por encima y más allá de nuestras particularidades territoriales, que son entrañables, todos, absolutamente todos, formamos parte de una metafísica superior que va más allá del campanario de nuestra aldea y que se llama España.

JMF: ¿Cuales son los momentos más interesantes en tu opinión de aquellos meses?

Eduardo García Serrano: Es difícil seleccionar sólo unos pocos momentos, pero aún así yo destacaría la cobardía de la derecha que permitió un gobierno frentepopulista antes de que hubiera finalizado el recuento de votos de las elecciones de febrero de 1936, sabiendo que se había producido un puchero que le arrebató el poder a los legítimos vencedores de los comicios, la CEDA de Gil Robles. Lo sabían y lo permitieron. Destacaría también la ferocidad que desde el primer momento desplegó el frente popular contra todos lo que políticamente se les oponía. El sometimiento de sus líderes a los dictámenes de Moscú. El caos organizado por ellos mismos, pues estando la izquierda en el poder sus milicias sindicales convirtieron el ambiente laboral en España en un campo de batalla. La impunidad con la que esas milicias eliminaban a los opositores en la calle. La persecución de la Iglesia y de la órdenes Religiosas, así como de los católicos. Y finalmente la purga militar y civil en las estructuras del estado, arrinconando a militares, funcionarios y jueces considerados desafectos por el mero hecho de haber hecho cumplir la ley en octubre de 1934, cuando se producen la revolución de Asturias y la proclamación del estado catalán. Todo ellos conformó el cóctel explosivo que estalló el 18 de julio, tras el asesinato, el día 13, del jefe de la oposición José Calvo Sotelo a manos de la Guardia Civil y de la brigada motorizada del PSOE.

JFP: Mil gracias Eduardo, tiempos lejanos pero en algunas de sus situaciones más que próximos…

Eduardo García Serrano: Gracias a ti, querido josep María. Efectivamente, el eterno Retorno de Nietzsche, nos está haciendo repetir los mismos errores. Esperemos que la prosperidad objetiva de la que hoy goza la mayoría del pueblo español, así como la verdad, que siempre acaba por triunfar y hacernos libres, impidan que lleguemos a una situación equivalente a la de 1936.