El cinismo del PSC de Miquel Iceta: declara persona non grata al Rey, pero pide no despreciarle

El PSC de Miquel Iceta es el partido del cinismo. El líder de los socialistas catalanes y fiel seguidor de Pedro Sánchez tilda ahora de “gravísimo error” que se pretenda “despreciar, desmerecer o plantar al Rey”. No obstante, su propia formación en Gerona votó a favor de declarar persona non grata al monarca.

El Rey Felipe VI y la Reina no han podido realizar en un escenario público los premios de la Fundación Princesa de Gerona, un hecho insólito en cualquier país. Hay que remontarse hasta el mes de marzo para encontrar el motivo por el cuál los Reyes de España no pueden realizar actos bajo un techo público. El 13 de marzo de ese mes, el pleno del Ayuntamiento de Gerona avaló con los apoyos de los separatistas de PdeCat, ERC, la CUP y el PSC el acuerdo del 24 de octubre por el que se declaró persona non grata al Rey Felipe VI. Tan solo votaron en contra los tres concejales de Ciudadanos y el único concejal del PPC.

Ahora, una vez que los Reyes han tenido que celebrar el acto de la Fundación Princesa de Gerona en una estancia privada, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, tacha ahora de “gravísimo error” que se pretenda “despreciar, desmerecer o plantar al Rey”. Según él, “el independentismo vivía más cómodo cuando podía decir que España es el PP”, pero “pierde fuerza” cuando se ve que “son muchas cosas y no es de un solo color”.

El centro privado del Celler de Can Roca, el escenario al que tendrán que ir los Reyes de España

Como también ha lamentado que los Reyes se hayan visto obligados a presidir el próximo día 28 la entrega de los Premios Fundación Princesa de Gerona (FPdGi) en el centro de eventos del Celler de Can Roca, en Vilablareix, después de que el ayuntamiento de Gerona, con el apoyo del PSC, denegara el uso de su Auditorio, sede tradicional de esta ceremonia. “También en Gerona”, ha advertido Iceta, “van a acabar perdiendo, si siguen por este camino, la presencia de una fundación que ha hecho mucho bien a la cultura y promoción de la ciudad”.

“El papel del PSC será intentar que el choque que se produjo no se vuelva a producir y vuelva a haber puentes de diálogo”, ha afirmado Iceta, pese a que el PSC le ha hecho el juego a los separatistas catalanes desde siempre, llegando a gobernar con ERC durante la etapa nefasta del tripartito.

Sobre la posibilidad de un plante del independentismo al Rey en la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, Iceta ha dicho que, de ocurrir, le “parecería fatal”: “Muchos catalanes, catalanistas e incluso independentistas pedimos que se respeten las instituciones catalanas. ¿Pero cómo vamos a pedir respeto si no se respetan las instituciones españolas?”. Olvida Iceta la declaración que apoyó su propio partido con los Reyes en Gerona.



“Puedes discrepar, pero intentar despreciar, desmerecer o plantar al Rey, que es de todos, es un gravísimo error”, ha asegurado, mientras su formación ha declarado persona non grata a los Reyes.

Así, si el Rey “viene a inaugurar los Juegos, todos tenemos que estar ahí, nos jugamos la imagen de Tarragona, Cataluña y España. Si hay un día en el que respetar los símbolos, banderas e himnos, es ese. Espero que todo el mundo esté a la altura y el presidente Quim Torra no olvide que ha de intentar, al menos en determinados momentos, representar a todos los catalanes”.