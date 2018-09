La enésima recitificación en poco más de 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez ha evidenciado el escaso peso de la diplomacia española en el mundo. Arabia Saudí no ha dado su barzo a torcer y el Ejecutivo socialista se pliega ante la dictadura árabe y le venderá sus 400 bombas para no perder el contrato de las corbetas de Navantia.Margarita Robles, ministra de Defensa, con un pacifismo anclado en el pasado, puso en peligro 6.000 puestos de trabajo porque presumió de que la España bajo el mandato de Pedro Sánchez no vendería armas a una dictadura que bombarde a sus vecinos en guerra.

Esa frivolidad de la ministra pusó en peligro 6.000 empleos en Navantia y su resolución ha llevado a un ridículo más al Gobierno de Pedro Sánchez, que presumen que rectificar de sabios, aunque hacerlo todos los días sea de necios, como dijo en su día a José Luis Rodríguez Zapatero el propio Felipe González, presidente socialistas entre 1982 y 1996.

Presumía Robles que la diplomacia española arreglaría el desaguisado. Pues bien, la diplomacia española no ha logrado nada. Arabía Saudi se cerró en banca y ahora tiene sus bombas, origen del conflicto, y sus corbetas, que, por cierto, también usará en su guerra con Yemen llegado el momento.

Y es que ahora el Gobierno ha decidido mantener el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí porque “no ha encontrado ninguna razón” para incumplirlo, una medida que ha llevado a los trabajadores de Navantia a parar sus movilizaciones.



