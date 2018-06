El PNV exige a Sánchez el recorte de 26,6 millones del PP en el Senado, Prisiones y la Seguridad Social

El PNV exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la entrega de la competencia de Prisiones, la Seguridad Social y el recorte de 26,6 millones introducido en una de las enmiendas del PP en el Senado a los Presupuestos.

El consejero de Hacienda y Economía del País Vasco, Pedro Azpiazu, espera “reconducir” con el PSOE el recorte de 26,6 millones que el PP ha introducido vía enmienda a los Presupuestos de 2018 en el Senado en la partida destinada al Servicio Vasco de Empleo. Esta partida, según ha asegurado, es fruto de un acuerdo sellado con el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No obstante, la enmienda del PP se produce justo después de que los independentistas vascos rompieran el pacto presupuestario apoyando a Pedro Sánchez en la moción de censura.

El PNV critica ahora que el PP haya utilizado su mayoría absoluta en el Senado para enmendar ciertas partidas que afectan directamente al PNV, en concreto 35 millones de los 540 millones otorgados. Ha pedido “responsabilidad” y ha censurado que se utilice el Senado para revertir un acuerdo firmado con el Gobierno Vasco. “Esto me parece realmente grave” porque se trata de una partida fruto de un compromiso “legítimo” entre dos gobiernos, ha subrayado Azpiazu. No obstante, el PNV rompió con el PP en el Congreso apoyando la investidura de Pedro Sánchez, por lo que los ‘populares’ entendieron que no tenían que cumplir ya ningún acuerdo con los separatistas vascos, que exigen incesantemente Prisiones y la Seguridad Social.

Ha afirmado que espera que hablando con el nuevo Gobierno socialista se pueda “reconducir” esta cuestión y ha afirmado que actuará con “tranquilidad” pero también con “toda la contundencia”. Azpiazu también ha remarcado que el Gobierno Vasco apuesta por la formación y ha dicho que si finalmente no llegan esos recursos se harán con otros, pero “la formación se seguirá haciendo”.

La partida destinada a Hobetuz es una de las que el PP ha recortado vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el Senado junto a otros 5,5 millones destinados a los centros guipuzcoanos Cidetec -para la investigación en electromovilidad y almacenamiento eléctrico- y 3 millones para el centro de energía de olas Bimep.

Azpiazu ha calificado de “contransentido” que se quiten estas partidas mientras se dice que se defiende el empleo y la inversión en I+D y ha apelado al PP vasco a explicarlo, algo que también ha hecho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka.