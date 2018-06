El PP enmienda los Presupuestos para incrementar partidas sociales

El grupo parlamentario del PP en el Senado ha registrado una batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para mejorar el desarrollo rural e impulsar la producción de energías alternativas, así como otras vinculadas a infraestructuras territoriales.

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha indicado minutos antes de registrar estas iniciativas en la Cámara Alta que se trata de enmiendas de carácter “básicamente social“, en las que una parte importante se refieren al desarrollo de energías vinculadas al medio rural, así como a la demografía y al regadío. “No se trata de enmiendas que van en contra de un grupo o de un territorio. En absoluto”, ha dicho, y ha incidido en que también abogan por cumplir con los compromisos que tenía el anterior gobierno con determinadas infraestructuras.

El PNV rompe con el PP, y el PP ya no estaría comprometido a cumplir los acuerdos

Barreiro ha explicado que el gobierno de Mariano Rajoy tenía determinados compromisos en el ámbito territorial en infraestructuras que ahora ha querido cumplir. “Se trata de enmiendas que dada la situación que conocemos de que el PNV retira su apoyo al gobierno, podemos reconducir la situación presupuestaria hacia nuestros presupuestos originales”, ha puntualizado.

El plazo de registro de nuevas enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 ha finalizado a las 12.00, y aunque el portavoz del PP no ha especificado el importe total que representa estas iniciativas, ha señalado que algunas suponen modificación de gasto y otras no. En este sentido, ha reiterado que el PP no es revanchista y no trata de “sacar de un territorio para darle a otro”, por lo que ha insistido en que las enmiendas pactadas con el PNV sobre grandes infraestructuras se mantienen. Las iniciativas que tienen contenido social se refieren a temas de regadío, demografía y productores de energías alternativas.

El senador popular y vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara Alta, Pedro Sanz, también ha resaltado que el grupo parlamentario del PP actúa con responsabilidad y “no con una posición destructiva”. Ha añadido que esta tarde el PP será coherente y rechazará los cinco vetos generales presentados a las cuentas públicas, una vez que se haya producido el debate y la intervención de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“El PP tiene la responsabilidad de pensar en los intereses de todos los españoles”

Sanz ha indicado que si no hubiera prosperado la moción de censura el gobierno del PP habría mantenido los Presupuestos de 2018 sin retocar y éstos hubieran sido aprobados definitivamente en el Senado la próxima semana. “Pero ahora el PP tiene la responsabilidad de pensar en los intereses de todos los españoles y al no tener ataduras puede plantear mejoras”, ha puntualizado.

Sanz ha recordado que el próximo lunes, 18 de junio, el Pleno del Senado iniciará a las 12.00 el debate del dictamen y de las enmiendas que hayan quedado sin aprobar en la Comisión de Presupuestos de este miércoles y jueves.