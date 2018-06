El presidente de Deloitte en España no da ni un dato sobre Banco Popular en el Congreso

Fernando Ruiz Ruiz, presidente de Deloitte España, ha afirmado que ni ha leído el informe de la auditora sobre Banco Popular y aunque lo hubiera hecho no podría dar ningún dato sobre el mismo debido a su “compromiso” con la “confidencialidad”.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión que investiga la crisis financiera, Ruiz Ruiz ha asegurado que la Junta Única de Resolución no basó su decisión de resolver Banco Popular en el polémico informe, sino que el organismo presidido por Elke König se basó en los datos facilitados por el Banco Central Europeo y otras instituciones para decidir que 305.000 accionistas perdieran toda su inversión del 6 al 7 de junio.

El presidente de Deloitte España ha asegurado que jamás han auditado a Banco Popular -lo era PwC desde hace 30 años-, al tiempo que dejaron de auditar a Banco Santander en 2016, motivo por el que cree que no hubo conflictos de intereses a la hora de emitir el trabajo.

A su juicio, la decisión de la JUR se produce aplicando por primera vez la nueva normativa de resolución, por lo que el trabajo se realizó con una compleja normativa y sin una experiencia anterior. El máximo responsable de la auditora afirma que la JUR toma la decisión en base a los datos de instituciones del BCE, pero ha asegurado que se necesitaba un informe para “decidir el instrumento concreto de resolución a adoptar”.

Deloitte Bélgica se adjudicó este concurso público tan solo tres o cuatro semanas antes de la fatídica fecha. De esta forma, la resolución de Banco Popular se puso en marcha en un momento en el que el Gobierno de España, por boca de Luis de Guindos, ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE afirmaba que era solvente.

En ese tiempo récord, la JUR contacta no solo con Deloitte Bélgica, sino con cuatro firmas más. Finalmente el informe se elabora entre la filial belga, socios de Reino Unido y socios de España. Según Ruiz Ruiz, ni él ha visto el informe ni tampoco colaboró en su elaboración.

“El trabajo, por la normativa, está sujeto a normas estrictas de confidencialidad”, ha señalado a los diputados, al tiempo que asegura que Deloitte no puede publicar el informe sin permiso de la JUR, que decidió publicar una parte, eliminando supuestos datos críticos para el sistema financiero, como el criterio adoptado para resolver una entidad financiera. “Deloitte no puede desvelar ninguna cifra”, ha asegurado, al tiempo que ha reiterad: “No he participado ni he leído el informe que se emitió”, por lo que desconoce los detalles. Asimismo, aún habiendo tenido la oportunidad de leerlo no lo hizo debido a las “estrictas normas de confidencialidad”.