El PSOE entierra la cultura del esfuerzo y la excelencia: becas por un 5

El Gobierno del PSOE vuelve a enterrar la cultura del esfuerzo y la excelencia y exigirá tan solo un cinco para optar a una beca de matrícula universitaria gratis el primer curso.

PUBLICIDAD

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se ha encargado de anunciar la medida, que entierra así la cultura del esfuerzo y la excelencia de la educación. De esta forma, se concederá el mismo premio a los alumnos que obtuvieron calificaciones excelentes y a los estudiantes que no lograron esos resultados. Con el PP tampoco ha sido casi un impedimento tener notas bajas para acceder a una beca, ya que se pedía un 5,5 y un 5 para el 2019. No obstante, Celaá no ha detallado que ocurrirá con las becas obtenidas por los mejores estudiantes.

En unas breves declaraciones a la prensa tras la toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Educación y Formación Profesional. Alejandro Tiana, la ministra ha enfatizado: “Volver al 5 es segurisimo”, lo hemos estado pidiendo “siempre”.

Desde hace unos años, ese requisito académico se había elevado hasta el 5,5, aunque para el próximo curso, el Gobierno del PP ya había anunciado que lo bajaría al 5.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Celaá no ha querido adelantar más cambios sobre las ayudas universitarias o si van a seguir en marcha las becas de excelencia anunciadas por su antecesor Íñigo Méndez de Vigo.

En la agenda de la ministra está pendiente una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para debatir, precisamente, el proyecto de Real Decreto de becas del próximo curso, pero Celaá ha explicado que primero tendrá que comparecer en la Comisión de Educación del Congreso porque ahora “todo se precipita”.