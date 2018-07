La medida del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de acercar asesinos y terroristas de ETA a cárceles del País Vasco está generando una profunda división en la sociedad. Se trata de la mayor traición a las víctimas del terrorismo.

La traición consumada del PSOE permitirá a los presos de ETA poder estar en cárceles cercanas a sus familiares, pese a que ni han mostrado arrepentimiento ni han perdido expresamente perdón a sus víctimas.

Tras las fortísimas críticas vertidas por asociaciones de víctimas del PSOE, los familiares tratan de hacer ver que para ellos era una condena tener que recorrer España para poder visitar a los verdugos, mientras que los restos de las víctimas descansan en cementerios.

“Tengo 24 años. Me he pasado más de 20 recorriendo el Estado de punta a punta por la dispersión, con lluvia, nieve, sol y lo que tocase en ese momento. Hay quien pretende hablar de “turismo carcelario” como si fuese algo divertido. Roza lo insultante…”, ha escrito Eneko Ander.

Tengo 46 años y no puedo recorrer España de punta a punta para darle un abrazo al peluquero y extraordinaria persona q nos cortaba el pelo en la mili en Granada porque gente como tu padre lo reventó con una bomba al paso de su furgoneta. Da gracias a Dios y no llores @EnekoAnder pic.twitter.com/CaTvWK1A8k — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 2 de julio de 2018

El zasca a este escrito sesgado, ya que no hace ni una sola mención por qué tiene que recorrer el España de punta a punta para visitar a su padre, ha llegado de Jesús Arroyo.

“Tengo 46 años y no puedo recorrer España de punta a punta para darle un abrazo al peluquero y extraordinaria persona q nos cortaba el pelo en la mili en Granada porque gente como tu padre lo reventó con una bomba al paso de su furgoneta. Da gracias a Dios y no llores”, le ha respondido en un tuit que tiene miles de me gusta y retuits.