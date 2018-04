Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas, asegura que los independentistas elegirán un President, para evitar unas elecciones que no les favorecerían.



PUBLICIDAD

Robles ha empezado hablando de la postura del PNV en cuanto a los Presupuestos. “Ya sabemos que el problema político que tiene el PNV es que también tiene sus bases y su ideología. Y una defensa acérrima de su autonomía y más allá, y el 155 no lo puede digerir políticamente”.

En cuanto a Cataluña, apunta que “parece probable que elegirán a un Presidente de la Generalitat, y yo apuesto a que se llegará a un acuerdo para poner a un presidente independentista porque ahora mismo según las encuestas, en unas elecciones no tendrían mayoría absoluta los independentistas. El pragmatismo tendrá que imponerse, porque muchos comen de ello y no saben hacer otra cosa que succionar del presupuesto”.

“Los Presupuestos del año pasado son restrictivos, y hay que modificarlos para que este año sean expansivos”

“Los Presupuestos del año pasado son restrictivos, y hay que modificarlos para que este año sean expansivos, si no se aprueban se podría ver mal por parte de nuestros colegas europeos. El gobierno puede prorrogar los Presupuestos aunque sería una situación política mucho más delicada, pero de ahí a convocar elecciones no. En cuanto a los cinco votos que le pide el PP al PSOE, no creo que se produzca”.