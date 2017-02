Entrevista en exclusiva con la madre de un condenado por Blanquerna

Manuela Valecoracho, la madre de uno de los condenados por el caso Blanquerna da su primera entrevista en televisión tras conocer que su hijo entrará en prisión durante 4 años por el asalto en 2013.

Esta situación llama la atención ya que la mujer de éste también irá a prisión y tienen un hijo en común de 2 años. “Mi hijo no es violento. No comparto la entrada a la librería pero esta condena no es justa. Él sólo defiende España y ama Cataluña”, ha asegurado.

A continuación, la entrevista completa: