Esperanza Aguirre a Ana Pastor: “Sánchez con Podemos y los independentistas a usted le gustaría mucho”

Esperanza Aguirre se sentó este domingo en ‘El Objetivo’ de Ana pastor, convirtiéndose en la primera invitada del programa de La Sexta en 2017.

La entrevista estuvo arcada por la tensión entre la política y la periodista. Aguirre explicó, antes de comenzar, que “No es verdad que te he llamado señora de Ferreras. Me preguntaron si me había llamado Ferreras y yo dije que me había llamado su señora. Considero que eres mucho más que eso. Una señora que dejó que se le cayera el velo entrevistando a Ahmadineyad merece mis respetos, pero bastante he sufrido yo lo de ‘señora de’ como para usarlo”.

El Yak 42 fue el primer tema a tratar por la concejala del Ayuntamiento de Madrid. Esperanza Aguirre, cree que Gobierno, PP y “todos” deben pedir perdón por el accidente del Yak-42, que causó la muerte de 62 militares en 2003.

A juicio de Aguirre, en su día deberían haberse tomado “más responsabilidades políticas”, que no ha concretado.

En cuanto a las medidas de tráfico del Gobierno de Manuela Carmena, Aguirre aseguró que “en Madrid hay un nivel gravísimo de contaminación y la señora alcaldesa y su equipo no han hecho nada salvo prohibir y sermonear”. Pastor sacó a la luz su Maldita Hemeroteca con algunas declaraciones que Aguirre había hecho sobre la peatonalización de Gran Vía. “Usted dijo que se había quedado encerrada. Punto”, sentenció una Ana Pastor contundente, a lo que Aguirre explicó que “No me quedé encerrada en casa, dije que me quería ir de vacaciones y que no podía salir después del pleno porque mi matrícula era par”. Y no estoy a favor de peatonalizar la Gran Vía, aunque hemos peatonalizado muchas calles. La Gran Vía es uno de los ejes este-oeste de la ciudad y está para que la gente no tenga que dar la vuelta. No toda la contaminación viene de los vehículos”, añadió.

En cuanto a las negociaciones para formar Gobierno que han marcado la actualidad polñitica de 2016, Aguirre fue contundente: “La alternativa era Pedro Sanchez con Podemos y los independentistas”, señaló. “Muy posiblemente a usted le gustaría mucho. A mí me espeluznaba”. “Me encanta que me lea el pensamiento”, contestó algo molesta Ana Pastor.

El Congreso del PP

Aguirre ha deseado que el Congreso Nacional que el PP celebrará en febrero establezca mecanismos de “democracia interna” para elegir al presidente y a “todos los candidatos” en los que puedan participar los militantes.

“Rajoy va a ser reelegido porque no hay ningún otro candidato. A mí me parece importantísimo que en España haya un partido de centro derecha, liberal y conservador, y ese partido es el PP. Tenemos que aprovechar este año para mejorar cosas, y una de las fundamentales es la democracia interna”, añadió.

“Mi opinión es que ocho años deben ser suficientes cuando así lo decida el candidato, pero yo misma me presenté a una tercera elección. Aznar, a pesar de todos los ruegos que se le hicieron dijo que sólo estaría ocho años. Yo no tengo muy claro que deba haber limitación. Sí creo que el PP debería tratar de cambiar la ley electoral pactando con todos los demás porque la mayoría de los electores se sienten muy alejados de nosotros los elegidos”.

“Con el Islam no tendríamos libertad”

Esperanza Aguirre defendió el tuit que publicó a cuenta de la Toma de Granada. Aguirre celebró como tantos otros españoles la conmemoración de la Toma de Granada por los Reyes Católicos hace 525 años y ha calificado la efeméride como “un día de gloria para los españoles”.

“Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día gloria para las españolas. Con el islam no tendríamos libertad”, ha escrito la exministra en su cuenta personal de Twitter.