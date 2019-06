Fernando Mut Oltra: ‘Los delirios de absorción de la Comunidad por parte de Cataluña siempre han chocado con los valencianos’

@jmfrancas. Fernando Mut Oltra es arquitecto y presidente de Societat Civil Valenciana (@sc_valenciana).



PUBLICIDAD

JMF: ¿Qué es Societat Civil Valenciana?

Fernando Mut Oltra: Una sociedad legalmente constituida, sin animo de lucro, compuesta por personas libres e iguales que asumen su responsabilidad de ciudadanos para incidir en la esfera pública de la Comunidad Valenciana con plena autonomía organizativa. Como tal organización es independiente del poder político y del poder económico. Su objetivo es incidir en el ámbito público en todo aquello que afecte a la convivencia y a la mejora de vida de todos los valencianos, los aquí nacidos y los que forman parte de la CV en razón de su residencia, trabajo o voluntad propia.

JMF: Y, ¿cómo se organiza esto?

PUBLICIDAD

Fernando Mut Oltra: Con una Junta Directiva formada por gentes de diversa procedencia, de distintas profesiones y también de de diferentes ideologías y formas de entender el mundo y las cosas que realiza diferentes tipos de actividades en base a unos valores y principios definidos y acordados. Unos socios también transversales y una gente que se adhiere a la asociación de forma fija o para actos concretos formando un cuerpo social que actúa procurando sintonizar con la sociedad en su conjunto.

JMF: ¿Alguna actividad ya en marcha?

Fernando Mut Oltra: Sí, vamos a hablar sobre transparencia como valor constitucional, valor del cambio social. Sobre la falta de cohesión territorial de la comunidad Valenciana, de la afección al medio ambiente del vacío de diferentes comarcas interiores de la Comunidad y de la educación, también, como no, de la pobreza en la Comunidad.

JMF: ¿Algún déficit especial en la Comunidad Valenciana que te preocupe?

PUBLICIDAD

Fernando Mut Oltra: En esencia los problemas de la CV son similares a los del resto de España. Quizás un elemento que nos singulariza es la falta de vertebración del territorio Valenciano, el difícil entendimiento entre Castellón Valencia y Alicante. La Sociedad Valenciana tiene una gran riqueza asociativa pero no hay tradición de asociaciones civiles integrales, es decir, que su acción supere al sector al que representan: pienso en empresariales, falleras y festivas, comerciales, etc. El problema agrícola incide fuertemente en la forma de vida de las gentes de esta comunidad. En lo demás hablaríamos de cuestiones como la financiación autonómica, etc. que son problemas circunstanciales, quejas ante un estado que no ha sido capaz de articular unidad y diversidad. El cambio climático, los problemas que de él se derivan inciden en mayor medida en un territorio alargado con un amplio frente marítimo.

JMF: Y el pancatalanismo, ¿es problema?

Fernando Mut Oltra: El pancatalanismo ha existido siempre en esta comunidad. Sin embargo los delirios de absorción de la Comunidad por parte de Cataluña siempre han chocado con la gente de aquí que siempre se ha considerado valenciana y española. Es cierto que la presión va en aumento a través de la búsqueda de un nacionalismo excluyente promovido por entidades con fuerte capacidad económica proveniente del principado y un sector político determinado que crece. No obstante no les auguro el menor futuro. La sociedad valenciana es muy diversa y compleja con áreas lingüísticas diferenciadas e intereses sociales y económicos poco o nada coincidentes con lo que propugnan los catalanistas

JMF: ¿Solo actuáis en Valencia?

Fernando Mut Oltra: No, en la Comunidad Valenciana: Castellón Valencia y Alicante. Aunque en temas concretos actuamos en otras comunidades solidarizándonos con ellas con problemas concretos. Asi el tema de la transparencia también lo llevamos con el Foro España de la Solidaridad y el Progreso y acabamos de llegar de Pamplona donde hemos unido nuestra voz con la SC Navarra, Catalana y Balear demandando acuerdos gubernamentales de los partidos políticos constitucionalistas. Una intervención próxima unirá a las SC Balear, Catalana y Valenciana manifestando nuestra hermandad pero diferenciándonos con absoluta claridad de esos ‘Països Catalans’ promovidos por el independentismo catalán. Formamos parte de España y de Europa en un marco de libertades conformado a través de los estados entre los cuales España es esencial. Salimos en defensa de su unidad sin que ello excluya el reconocimiento de la riqueza que supone su diversidad.

JMF: Estáis entonces organizándolos en toda España…

Fernando Mut Oltra: Estamos coordinados con las sociedades civiles Catalana, Balear y Navarra y en el marco del Foro España con las Canarias, Aragonesa, Malagueña, Andaluza. Somos muchas sociedades que nos estamos organizando en defensa de las personas incidiendo en la política para la mejora delas condiciones de vida de las personas sin ningún ánimo de alcanzar el poder. Somos hijos de la Ilustración y buscamos colaborar en la construcción de una sociedad mas justa racional y equilibrada. A mi gusta decir que”somos la no política”

JMF: ¿Dónde estará vuestra eficacia, la política es la que manda?

Fernando Mut Oltra: En la capacidad para hostigar, estimular y presionar a las estructuras del Estado sin ánimo de conquista, con el objetivo de influir en las decisiones de los políticos en orden a una racionalidad no partidista en la distribución de recurso y en la organización de la sociedad para obtener las mayores cotas de progreso, bienestar social y crecimiento sostenible. Transmitir en la medida de lo posible la voz de los ciudadanos, la voz de la calle.

JMF: La sociedad en España traga y traga, ¿No?

Fernando Mut Oltra: La política no responde a las necesidades reales de las personas al estar contaminada por elementos externos ideológicos de toma de poder, de presión. El ciudadano esta sobornado por los políticos que les dan migajas al tiempo que les prometen la felicidad futura. Hay que darle la vuelta a esta situación. El Estado no puede ser un Estado electorero. Los partidos políticos no son los que arrastran el cambio de la sociedad. Es la sociedad la que empuja a los partidos para materializar los cambios. La soberanía reside en la persona. El Estado, a través de los partidos nos trata como niños. No somos niños ni mendigamos. Hay que cambiar este estado de cosas. Tragar menos y organizarse para conseguir una sociedad mas justa y equitativa. Reducir la política a la gestión de los bienes y servicios que son de todos y dejarse de ideologizarnos con ideas interesadas movidas desde el poder, que aparecen y desaparecen en los medios como si del Guadiana se tratase.

JMF: Pero el político tiene el BOE, y eso sí afecta a nuestras vidas cada día…

Fernando Mut Oltra: Claro, y en su prepotencia maneja los medios de que dispone, los que les da el poder para ejercer el dominio sobre las personas y mantenerse en ese poder sacralizado por unas elecciones cada cuatro años y mantener a salvo sus intereses políticos. Decía Martin Patino(Jose María) que “los partidos politicos han arruinado el proyecto (de la transición) y han impedido una auténtica democracia” y en otro orden de cosas comentaba que “aquí nunca han habido valores éticos públicos compartidos” Por eso iniciamos nuestra andadura con un documento de principios y valores de Sociedad Civil Valenciana. Los partidos políticos son necesarios pero en su justa medida. No pueden colonizar todos los ámbitos, incluidos los deseos e inquietudes reales de la sociedad que les otorga el gobierno.

JMF: Tendréis que influir sobre ello…

Fernando Mut Oltra: Sí, somos conscientes de que es un trabajo enorme pero no imposible. Sociedad Civil Catalana logró sacar en dos ocasiones a más de un millón de personas a la calle exigiendo que se gobernara para todos y no para unos pocos afines a un nacionalismo excluyente. Todo es posible. No tenemos prisa, es cuestión de ir consolidándose en las estructuras sociales del la C. Valenciana y actuar pausadamente para ser capaces de conectar con ellas para poder transmitir sus necesidades e intereses para ser creíbles. A nosotros no nos mueven intereses espurios queremos incidir en la mejora de la vida de las personas y tenemos dos ventajas sobre la política y los políticos, primera que no tenemos plazos: no hemos de presentarnos a elecciones cada cierto tiempo y segunda que no sabemos ni debemos saber de todo como ellos. Nuestras acciones son puntuales, dirigidas a problemas concretos y perfectamente definidos.

JMF: Muchas gracias, me alegra este ánimo. Un abrazo.

Fernando Mut Oltra: Gracias a ti. Otro abrazo.