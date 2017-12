Este jueves se ha filtrado un vídeo con el líder de Podemos como protagonista. Pablo Iglesias, hablando con un compañero del partido, afirma que “Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda”.

“La identidad España para la izquierda, una vez terminó la Guerra Civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco y es un agregador con el que gana la derecha.

No sé si os dais cuenta pero yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago contorsionismo para decir esos patriotras de pulseristas roja y gualda… que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, ser… pero yo no puedo decir España, yo no puedo decir España”.

“Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo tensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la Educación y la Sanidad sean públicas y la respuesta es: no hay nada que hacer, perdimos la guerra”.