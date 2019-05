François Meylan: ‘Las falsas embajadas catalanas son la piedra angular de la organización separatista’

@jmfrancas. François Meylan es presidente fundador de ‘Catalunya Peuple d’Espagne’ (CPDE), Asociación registrada en Suiza con sede en Lausanne.

JMF: ¿Cómo se ve la cuestión Catalana desde Suiza?

François Meylan: Para la gran mayoría, esta es la menor de sus preocupaciones. El problema está totalmente subestimado o incluso ignorado. Para otros, sin embargo, es más preocupante porque es cómplice de la situación. Por ejemplo, la mayoría social catalana -la que todavía se expresaba en abril en las elecciones generales, más del 60% de los cuales eran de partidos políticos no independentistas- no se conoce y son ignorados tanto por nuestros políticos como por nuestros medios de comunicación. Los objetivos de nuestra asociación son alertar e informar sobre el resurgimiento del nacionalismo y el supremacismo en la autonomía catalana, en España y en Europa. En Catalunya la mayoría social ha elegido partidos constitucionalistas.

JMF: Y ¿esta resurgiendo el nacionalismo?

François Meylan: Claro.

JMF: ¿En qué lo notas?

François Meylan: Te lo explico porqué se ve también en Suiza eso, tres ejemplos de Suiza: el pasado mes de octubre, la Universidad de Ginebra y la televisión suiza recibieron al supremacista Quim Torra como VIP, a pesar de nuestras muchas advertencias y la movilización de nuestros partidarios para informar sobre las tendencias supremacistas del personaje. En Lausana, el club catalán, que este año celebra su 50º aniversario, está ahora controlado por los separatistas, los otros catalanes tuvieron que irse, tan pronto como no estaban de acuerdo, el aparato separatista ejerció diferentes presiones, la primera llamarles fascistas o franquistas. En otro caso, en la Suiza francófona, un autor escondido detrás del seudónimo Gabriel Laflèche, publica su Twitter y en un periódico en línea “L’1Ddex” comentarios y textos supremacistas antiespañoles y las autoridades no se mueven. Esta semana los hemos denunciado penalmente ante los tribunales. El derecho penal antirracista en Suiza está hecho para eso. Pero, ¿por qué nadie lo hizo antes que nosotros cuando detectamos estos escritos a partir de enero de 2018? Se está volviendo normal e incluso más probable que se critique a España. Además, el discurso ha estado en uso durante años: los españoles tienen nostalgia del franquismo y los catalanes se inspiran en la república y la democracia.

JMF: ¿Se nos ve como franquistas aún?

François Meylan: Si, y lo peor de todo eso son la gente qué no se mueve, te lo explico. En Suiza tenemos 83.000 españoles, es la sexta comunidad extranjera y nadie hace nada. Las embajadas (Berna) y consulados (Ginebra), tampoco. Les mandamos la información y ni una respuesta.

JMF: Y, ¿el gobierno español no hace nada? ¿El separatismo sí y España no?

François Meylan: Peor. Nada de nada. Tenemos una fuente cerca de Josep Borrel y recibe también nuestros informes, pero nada ni respuesta, ni reacción.

JMF: ¿Borrell tampoco?

François Meylan: Borrell tampoco. El aparato separatista es muy poderoso en Suiza. Actúa a través del ANC en Zúrich, el centro catalán de Lausana, un grupo parlamentario suizo en el que han participado dos de los siete ministros suizos actuales. Pero también a través de la falsa embajada en Ginebra. Rue Cité 1, en los locales de la empresa suiza Monoburo SA, dónde se esconde la Generalitat de Catalunya, en la primera planta. Hemos denunciado esta falsa embajada ante el Departamento Federal de Asuntos Exteriores en Berna y no pasa nada.

JMF: ¿A qué atribuyes esto?

François Meylan: Te explico las falsas embajadas porque es clave. Las explicaciones son tráfico de influencias. Recientemente presentamos una denuncia contra X por tráfico de influencias ante el Ministerio Público Federal. ¿Cómo explicar el viaje a Barcelona junto a Carles Puigdemont del 19 al 21 de abril de 2017, pagado en parte por Diplocat a cuatro diputados suizos, y la moción que presentaron contra España en junio al Gobierno suizo y la carta abierta que enviaron a Rajoy el 26 de septiembre de 2017 acusándole de no respetar los valores democráticos? Las falsas embajadas catalanas son la piedra angular de la organización separatista. Permiten disponer de personal oficialmente separatista en el extranjero que no está sujeto a control, ya que no son diplomáticos de Madrid ni de Berna. El dinero sale de Cataluña de esta manera y este personal separatista en el extranjero -en países estratégicos- lo utiliza para tres fines:

-Comprar influencia (periodistas, políticos, académicos y otros formadores de opinión;

-Difamar y difamar a España;

-Para que parezca que la autonomía catalana es un casi Estado y funciona como tal.

JMF: ¿Quién es X?

François Meylan: Se dice cuando hacemos una demanda y pedimos una investigación penal sin tener pruebas suficientes para indicar precisamente a los responsables.

JMF: Entiendo.

François Meylan: Por ejemplo, las falsas embajadas permiten alquilar espacios culturales y estar generosamente presentes allí donde el embajador español no esté: 33ª Feria del Libro de Ginebra, Universidad de Ginebra, exposición de pintura, encuentro con un periodista, comida con un político. Etc y etc. Con presupuesto ilimitado y fuera de control porque en zona gris. No reconocido por Madrid ni por Berna. Por tanto, la solución será de cerrar y de prohibir.

JMF: Y España sin hacer nada, esto es lo triste.

François Meylan: Peor.

JMF: Peor, ¿por?

François Meylan: Una lástima. La situación está mucho más grave que nuestros políticos lo admiten. El próximo referéndum ilegal será el bueno. Hace dos semanas fue en Perpignan (Francia) y es lo mismo.

JMF: ¿Qué pasó en Perpignan?

François Meylan: Perpignan y su zona son pobres 46% de su population viven solo gracias a ayudas sociales y no es une prioridad por Paris. Así l’aparato separatista compra todo, influencia también. Dinero por el club de rugby, por las asociaciones locales. Omnium hace cursos de catalán gratis para los franceses.

JMF: Eso en Perpignan?

François Meylan: Si. En agosto, Torra fue invitado con un VIP Visitar las nuevas infraestructuras del club de rugby. En Perpignan se ve tambien lazos y esteladas. Tengo un blog personal con las investigaciones: http://leblogdefrancoismeylan.blog.24heures.ch

JMF: Te noto preocupado…

François Meylan: Enfrentamos una situación increíble, la más grande manipulación de las masas en Europa desde los Nazis. Hoy sólo veo una solución: una sentencia en Madrid y la supervisión de la autonomía del artículo 155 durante unos años y arrojar luz sobre las redes financieras. El aparato separatista catalán utiliza el dinero de todos los españoles para sobornar en Europa y en otros lugares por sus beneficios, poder y dinero específicos. La fantasía de la independencia es sólo una coartada. Detrás hay importantes cuestiones financieras. La responsabilidad actual de nuestras políticas es muy importante. ¿Dejarán que España rompa bajo la presión del adoctrinamiento y la corrupción? Lo que las generaciones futuras no dejarán de reprocharnos. Otra prueba de que España es débil: la falsa embajada en Ginebra, ¡las autoridades suizas alertadas por nosotros cierran los ojos! Pero nunca permitirían que se abriera una oficina de la República de Corsica, la Embajada de California o la Autonomía de Crimea.

JMF: Gracia François, un abrazo y vamos hablando cuando haya novedades.