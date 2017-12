Garamendi matiza a Rosell y defiende una subida salarial vinculada a la productividad

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la patronal está abierta a una subida salarial, pero “siempre” teniendo en cuenta la productividad y competitividad de las empresas y el absentismo laboral de sus empleados.

Esta declaración matiza a la de Juan Rosell, que propuso una subida generalizada de salarios, dividiendo a la patronal. Garamendi se ha pronunciado hoy así en declaraciones a la prensa antes de la inauguración de un encuentro empresarial celebrado en Santander, donde ha asegurado que la negociación colectiva “está viva”, por lo que cree que “hay que confiar”.

“Estamos abiertos a que pueda haber un crecimiento de esos salarios”, ha señalado el presidente de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas ( Cepyme), quien condiciona esa subida salarial a la productividad y a la competitividad, ya que, en su opinión, hay empleo “siempre y cuando las empresas compitan”.

Garamendi no ha precisado cifras sobre una posible subida salarial por estar “justamente” en plena negociación, aunque sí ha manifestado que no entiende por qué los sindicatos no aceptaron el planteamiento de la patronal para aumentar un 2 por ciento con otro 0,5 variable durante 2017.

Además, el máximo responsable de Cepyme ha destacado el papel de la globalización y la digitalización en el sector empresarial, que implican “un cambio de hacer, pensar y actuar”.