Gorka Maneiro: ‘La izquierda oficial ha abrazado muchas de las tesis nacionalistas. Y el PSC es un partido nacionalista más’

@jmfrancas. Gorka Maneiro (@Gorka_Maneiro ) fue diputado en el Parlamento Vasco entre 2009 y 2016 y actualmente es portavoz de Plataforma Ahora.



JMF: Acabas de publicar ‘No apto para fanáticos‘ ¿En quién pensabas?

Gorka Maneiro: En nadie en concreto. Quizás en la gente que, en general, quiere saber qué se mueve en los interiores de los partidos políticos y en la gente que quiere saber qué y cómo lo hicimos en UPYD. Necesitaba contar todo lo que viví y destacar no solo los aciertos sino también los errores.

JMF: ¿Cómo lo hicisteis en UPYD?

Gorka Maneiro: Políticamente muy bien. Pero cometimos graves errores de estrategia y de comunicación.

JMF: ¿Ya es irreversible el fin de UPYD?

Gorka Maneiro: Maite Pagaza y Cristiano Brown, entre otros, van en las listas de Cs, así que supongo que sí.

JMF: ¿Te duele?

Gorka Maneiro: No. Si se lee mi libro, se conoce la evolución de los acontecimientos. Y cada lector debe sacar sus propias conclusiones. Por lo que me han dicho, es un libro que se lee en dos o tres días. Engancha. Y se entiende todo muy bien.

JMF: Habrá que leerlo, es historia reciente de la política en España…

Gorka Maneiro: Eso creo. Y puede servir a quien quiera dedicarse a la política, y a quien quiera conocer la verdad de los hechos ocurridos, y a quien quiera saber los aciertos pero también los errores que cometimos.

JMF: ¿A quién dejas bien?

Gorka Maneiro: Dejo bien a muchos que pelearon tanto por defender con perseverancia las ideas en las que creían. Lo esencial es que se sepa la verdad: los poderes fácticos fueron a por nosotros, pero además cometimos errores. Se debe contar todo. La segunda cosa me interesa especialmente, también mis errores, claro.

JMF: ¿Algún poder fáctico en concreto?

Gorka Maneiro: Nunca tuvimos el apoyo de los medios sino más bien lo contrario, por lo que concluyo que gente muy poderosa quiso eliminarnos o cambiarnos. Y, obviamente, los adversarios políticos también hicieron todo lo posible por hacernos desparecer. Y no pudimos con todo ello. O no supimos.

JMF: ¿Entiendes el ninguneo y la inquina de Rajoy?

Gorka Maneiro: Como adversario político, hizo todo lo que pudo para ignorarnos y eliminarnos. PP y PSOE se sentían muy molestos y con su enorme poder en peligro. Nosotros queríamos cambiar muchas cosas y ellos que casi nada cambiara.

JMF: A quién dejas menos bien…

Gorka Maneiro: Es mejor leer el libro. Hay luces y sombras. Errores y aciertos. Yo mismo cometí errores. No pretendo dejar mal a nadie sino analizarlo todo. Vamos, que no es un ajuste de cuentas ni cosa parecida.

JMF: Me hablas de errores, ¿alguno clamoroso?

Gorka Maneiro: No supimos vender nuestro trabajo en las instituciones ni ganar presencia mediática. Falló la política de comunicación, no repartimos el liderazgo, la dirección se bunquerizó y le faltó cintura y no insistimos lo suficiente en las cuestiones sociales.

JMF: ¿Te ha sorprendido el resultado electoral?

Gorka Maneiro: No. La mayor sorpresa es que no ha habido grandes sorpresas.

JMF: ¿Y eso? Sánchez es un gran mentiroso y pacto con quien no debía…

Gorka Maneiro: Ya. Pero acertó en su estrategia. Dividir a la derecha y presentarla como un bloque monolítico peligroso para el futuro de España. Y C’s le dejó el centro político. No lo justifico pero fue su estrategia y le salió bien. VOX ha condicionado a PP y C’s.

JMF: Sigue sin haber una izquierda que defienda a España…

Gorka Maneiro: Exacto. La izquierda y el nacionalismo son conceptos antagónicos. No hay nada más reaccionario que el nacionalismo. Sin embargo, la izquierda oficial ha abrazado muchas de las tesis nacionalistas. Y el PSC es un partido nacionalista más.

JMF: Eso pienso yo, pero la realidad política de España hace extraños ‘compañeros de cama’, ¿al votante de izquierdas le preocupa esto?

Gorka Maneiro: La izquierda oficial lleva años comportándose así, por lo que gran parte de la ciudadanía lo ha asumido. Es decir, en cuanto uno defiende la unidad de ESPAÑA (y esta es una idea progresista), muchos lo colocan en la derecha política. Hace falta pedagogía política. ESPAÑA debe ser un país, no 17.

JMF: Plataforma AHORA, ¿Va a hacer esta pedagogía?

Gorka Maneiro: Sí, llevamos dos años haciéndola. Pero sin presencia en las televisiones y financiación suficiente es muy complicado. Pero no cejaremos en el empeño.

JMF: Y electoralmente, ¿cuál es vuestro plan?

Gorka Maneiro: Esperar a los resultados electorales y volver a la carga. Pelear por tener presencia mediática y seguir haciendo pedagogía. Si tenemos paciencia y no cejamos, habrá una izquierda no nacionalista con suficiente fuerza en ESPAÑA. Creo que millones de ciudadanos la esperan.

JMF: ¿Os presentáis ahora?

Gorka Maneiro: No, ahora no. No tenemos la suficiente fuerza. No queremos ser testimoniales sino unir fuerzas y ser determinantes. Hay que seguir trabajando.

JMF: ¿Apoyáis a algún partido que sí se presente?

Gorka Maneiro: No. Cada cual votará a quien considere.

JMF: ¿Habrá, como se rumorea, elecciones anticipadas en el País Vasco?

Gorka Maneiro: Sí, eso parece. PNV y PSE pretenden alcanzar la mayoría absoluta. En Ahora me insisten para que nos presentemos. Y seguramente lo intentemos a través de alguna fórmula flexible e imaginativa. Hace falta en el Parlamento Vasco una izquierda sin complejos que defienda la unidad de ESPAÑA. Y abierta a sectores que no se sienten representados en lo que ya hay.

JMF: Ya viviste la experiencia de ser un verso suelto en todo un Parlamento Vasco…

Gorka Maneiro: Así es. Y sigue siendo necesario algo semejante a aquello.

JMF: Mil gracias Gorka, ojalá estés pronto en alguna institución para que se te oiga. Un abrazo.

Gorka Maneiro: Un abrazo y mil gracias!