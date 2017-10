Los funcionarios catalanes no tendrán que afrontar ningún descuento salarial por no ir a trabajar, lo que no sucede con cualquier trabajador secunda una huelga general.

El gobierno catalán favorecerá que los funcionarios de los diferentes departamentos de la Generalitat puedan sumarse al paro general convocado por la llamada Taula per la Democràcia y apoyado por los sindicatos sin que deban descontarse por ello dinero de su nómina.

Fuentes sindicales han explicado que el Govern ‘es comprensivo con este paro general en Cataluña’ y que, en consecuencia, cada departamento de la Generalitat ha dado indicaciones a su personal acerca de cómo aplicar en la práctica esta flexibilidad ante la protesta después de que la Policía Guardia Civil cumplieran que la orden judicial que no hicieron los Mossos.

Estas fuentes han precisado que uno de estos departamentos, por ejemplo, ha informado a sus empleados que siempre que se garanticen los servicios mínimos esenciales no computará su ausencia como falta de asistencia a su puesto de trabajo.

Otras fuentes han añadido que en algunos centros del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) les han dicho a algunos trabajadores que no trabajen.

En la práctica, ello supone que los funcionarios catalanes no tendrán que afrontar ningún descuento salarial por su ausencia durante la jornada, al contrario de lo que sucede con cualquier trabajador secunda una huelga general.

Paro general convocado por los soberanistas y apoyado por UGT y CCOO

Cataluña afronta este martes un paro general, respaldado por la UGT y CCOO en la comunidad catalana, así como por las entidades soberanistas.

A pesar de que los sindicatos mayoritarios han denominado a esta protesta “paro de país”, los impulsores originales de esta movilización, los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), han convocado una huelga general respaldada por formaciones como la CUP.

Los principales sindicatos, UGT y CCOO, han emitido un comunicado conjunto en el que informan que no se sumarán a la convocatoria de huelga general pactada en Cataluña por otros sindicatos minoritarios y pequeños empresarios. Pero dicen apoyar las movilizaciones de mañana organizadas por sus centrales para denunciar los “excesos” en el uso de la fuerza que se produjeron ayer en la jornada de referéndum.

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Cataluña, Camil Ros y Javier Pacheco, respectivamente, quisieron diferenciar sin embargo la movilización del 3-O de una “huelga general” al uso, porque detrás no hay motivos laborales y enmarcaron la jornada en una “respuesta cívica” , es decir, no trabajar.