Graupera, que fingió agresiones el 1-O, se postula sucesor de Colau

El profesor universitario y tertuliano Jordi Graupera ha propuesto a los diferentes partidos independentistas que se sumen a un proceso de primarias para escoger a un candidato unitario que pueda disputar la alcaldía a Ada Colau, una misión para la que se ha postulado.

“¿Qué candidato no querría tener toda la fuerza del soberanismo detrás? ¿Qué candidato puede ganar unas elecciones si no puede ganar unas primarias entre todas las personas que creen que Barcelona tiene que ser una capital? Yo me quiero presentar a estas primarias y las quiero ganar”, ha señalado en una conferencia en el Teatro Victòria de Barcelona.

Entre el público estaban primeras espadas de Demòcrates, como Antoni Castellà y Assumpció Lailla; personas del círculo de Carles Puigdemont y de la órbita de Junts per Catalunya (JxCAT), como Jaume Clotet y Joan Maria Piqué; uno de los candidatos a las primarias del PDeCAT al consistorio, Carles Agustí, y un representante de ERC, Eduard López.

El investigador de la universidad neoyorquina de Princeton ha congregado a 1.200 personas en el primer pase de su discurso, que ha repetido una segunda vez para dar respuesta a los curiosos que han hecho largas colas fuera del recinto.

“Si el soberanismo se presenta junto, gobernará el Ayuntamiento de Barcelona, pero, si no vamos juntos, podría ganar cualquier otro por un voto. No nos podemos permitir que Ada Colau gobierne 4 años más, ni que lo haga el mismo catalanismo que nos ha llevado hasta aquí, ni que lo haga Ciudadanos (Cs)”, ha dicho.

Graupera ha asegurado que un proceso de primarias es la mejor fórmula para aunar fuerzas sin perder los matices de los diferentes actores del independentismo: “La unidad deja la disidencia indefensa y cauteriza la imaginación y la creatividad. Parte del fracaso del 1 de octubre tiene que ver con la opacidad, el folclore de la unidad y el castigo a la disfunción real”, ha afirmado.

Por este motivo, ha emplazado a los ciudadanos a “forzar a los partidos a competir y colaborar” en un proceso de primarias abierto en el que, por ejemplo, los candidatos que obtengan más de un 15 % de los votos pasen inmediatamente a formar parte de la candidatura, con el fin de que los futuros concejales representen a todas las sensibilidades.

Graupera ha detallado que ya ha expuesto esta idea a los líderes de los principales partidos independentistas en Barcelona: Alfred Bosch (ERC), Xavier Trias (PDeCAT) y Antoni Castellà (Demòcrates).

Al respecto, ha lamentado que las direcciones de estos partidos no ven la propuesta de primarias como algo prioritario “pero están dispuestos a pensar en ello”, por lo que ha pedido a los ciudadanos que suscriban una petición en la web primarias.bcn para presionar: “Si el pueblo pudo organizar un referéndum, el pueblo puede organizar unas primarias”, ha señalado.

“Barcelona tiene que volver a reconocerse como lo que es, el núcleo de una red muy grande. Y se tiene que reconciliar con su área metropolitana. No puede ser que la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat vaya por el mundo diciendo que es el Brooklyn de Barcelona y que la alcaldesa de Barcelona no se atreva a ser un Manhattan más humano”, ha sostenido.

Graupera, que tiene una gran influencia en el mundo independentista desde hace años, ha relatado que ha decidido dar un paso adelante porque, en un momento en que las ciudades rebrotan como centros de vanguardia, Barcelona debe decidir si “mira más allá del mar” y apuesta por la “democracia” que representan las urbes, o si “mira a la meseta” y se sume en la “decadencia” del Estado.

“Lo tenemos todo de cara para convertir la ciudad en su mejor versión y llevarla hacia donde ninguna generación de barceloneses la ha llevado. Y como podemos hacerlo tenemos el deber de hacerlo”, ha subrayado.