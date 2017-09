Un Guardia Civil a Junqueras: “¿Cómo pretende que los ciudadanos cumplan las leyes catalanas si ustedes están incumpliendo las que están vigentes?”

El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha declarado convencido de que la consulta soberanista del 1-O se desarrollará “como cualquier proceso electoral habitual”, con urnas “habituales” y “papeletas” y “en todas las ciudades”.

En una entrevista en laSexta, Junqueras ha afirmado que el Gobierno catalán sigue trabajando para que abran los colegios “con toda la normalidad”, pese a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley del referéndum, su desarrollo y el referendo independentista previsto para el 1 de octubre; y la negativa de varias ciudades a acoger la votación.

Ha indicado que es así porque, frente a quienes hacen una lectura “que sigue los mandatos del Tribunal Constitucional”, el Govern se acoge “a los mandatos de los ciudadanos” y al derecho internacional.

El vicepresidente de la Generalitat ha criticado que miembros de los cuerpos de seguridad persigan papeletas, en alusión a los registros realizados en los últimos días por la Guardia Civil: “Seguramente fuera mejor que persiguieran otra cosa”.

A la pregunta de si considera a España una democracia -en alusión a unas manifestaciones previas del presidente catalán Carles Puigdemont en las que afirmaba que no lo era-, Junquera ha indicado que España “tiene una oportunidad de serlo mucho más” el 1-O.

Además de ser entrevistado por Ana Pastor, miembros del público tuvieron la posibilidad de preguntar al independentista. Uno de ellos fue Leonardo Lago, un guardia civil de 50 años de Lugo ha vivido en Cataluña más de veinte años.

Lago comenzó su intervención recordando que todos los españoles votaron una Constitución en 1978 y que debería ser todos los españoles los que decidiesen cambiarla.

“¿Cómo pretende usted que los ciudadanos cumplan las leyes catalanas si ustedes están incumpliendo, e incitando a los ciudadanos a que incumplan las que están vigentes? ¿Con qué fuerza moral van a hacer ustedes que los catalanes cumplan las leyes?”, preguntó. Además, criticó que en los atentados no se le diera toda la información a la Guardia Civil.

Yo, que yo sepa nunca he perseguido a nadie, no soy yo el que amenaza con querellas. El referéndum no es delito, no está tipificado como tal. En cualquiercaso lo que nosotros hacemos es respetar el conjunto de la normativa, y estamos convencidos que el derecho a la autodeterminación está recogido en el derecho internacional.

En cuanto a cambiar la Constitución, me parece muy bien, pero hay unas minorías de bloqueo que ponen muy complicado reformar la Constitución. Estamos convencidos de que la sociedad española puede decidir sobre su constiución y que la sociedad catalana tiene todo el derecho a decidir si se constiuye en un república catalana.