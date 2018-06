Máxim Huerta ha estado poco más de una semana al frente de Cultura y Deportes. Llegó con polémica y se va de la misma forma, aunque dice que se de defraudar a Hacienda con sociedades era una pŕactica habitual entre todas las profesionales liberales en esa época e incluso ha defendido que Hacienda les perseguía porque era una caza de brujas contra los críticos contra el Gobierno de Rajoy.

Pese a la multa de 366.000 euros impuesta por el Supremo por defraudar 218.000 euros haciéndolos pasar por impuesto de sociedades y no por el de personas físicas (IRPF) donde la diferencia a pagar es menos del 30% en el primer caso y más del 50% en el segundo, Máxim Huerta, ex ministro de Cultura y Deportes del Gobierno que va a cambiar España, insiste en que es inocente y que lo hizo en un momento en el que, “como tanta gente de este país, se facturaba a través de una sociedad. Y no era ilegal en ese momento”.

En ese sentido, ha recordado que en aquel entonces se llegó a decir que “era una caza de brujas contra críticos de aquel gobierno” y ha destacado que ha pagado la multa dos veces. El Gobierno que empezó a investigar ese fraude en la declaración del IRPF e impuesto de sociedades, conocido como el de sociedades pantallas, fue el de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. Han sido unos cuantos los que fueron ‘pillados’ en esta mala práctica tributaria, como el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y ahora el ex ministro de Cultura y Deportes.

Máxim Huerta tira, sin embargo, de victimísmo, como si fuera él el perseguido. Dice que la primera multa fue la que Hacienda le pidió con efectos retroactivos por hacer algo que no era ilegal en su tiempo: “Y la pago ahora, aquí, por segunda vez, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría”.

“Corren nuevos tiempos, tiempos en los que hasta los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha perjudique a los que quieren poner un nuevo rumbo, aire fresco, política limpia después de décadas de corrupción y expolio público. Ha sido tremendo”, ha recalcado.

El hasta ahora ministro de Cultura ha señalado por último que se va con la misma humildad con la que llegó hace una semana a este departamento.

Hacienda somos todos….menos Huerta

La opinión de Huerta sobre Hacienda, donde la solidaridad de todos pagando impuestos permite manetner el sistema de sanidad público, educación, seguridad, justicia, infraestructuras, desempleo, bienestra social, etc, etc… no es muy buena. “Estar al día con Hacienda ya no se lleva”, “Pero nadie me envía cartas de amor? ¡¡ Todas Hacienda” , “Tú deja de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social y verás. Pero un equipo de fútbol…” y también “600 millones de euros deben los clubes de fútbol a Hacienda #tócateel coño” son algunos de los dardos referidos a Hacienda que dejó el hasta hoy ministro.

Aunque también los relacionados con su poca afición al deporte han tenido muchísimo eco en las redes y han llegado a poner en aprietos al breve ministro.

“Pienso amar y mimar el deporte”, dijo tras hacerse cargo de la cartera, mandando un mensaje de concordia al mundo del deporte.

Pero entre los primeros tuit que puso en este sentido, destacó el que mandó a Rafa Nadal felicitándole por la final de Roland Garros. “Grande @RafaelNadal ¡Estamos contigo! #RollandGarros2018”, escribió y no faltó tiempo para que los internautas le afeasen que había puesto Roland Garros, con dos eles, en vez de con una.

Huerta, periodista, presentador de televisión y autor de novelas y obras de teatro, desde que se hizo responsable de la cartera de Cultura y Deporte, además de viajar a París para presenciar el partido de Nadal en la final de Roland Garros, visitó la Feria del Libro el pasado fin de semana, donde estuvo charlando con autores y libreros.

Antes de ser responsable máximo de Cultura, Huerta firmaba (fue Premio Primavera de Novela con “La noche soñada”) sus novelas en las casetas del Retiro y con gran éxito entre el público.

En sus pocos días de gobierno, Huerta también ha lanzado un mensaje a la SGAE al enviarles un requerimiento para que le informaran, en un plazo de máximo de cinco días (y lo mandó el día 12), sobre la forma que se les comunicó a los socios la votación de los estatutos.

Además, anoche Huerta asistió al estreno de la obra de teatro “Islandia”, en el Teatro María Guerrero de Madrid, un gesto que fue muy aplaudido en las redes por contar con un ministro en el teatro. Hoy en una emisora de radio ha anunciado su intención de crear una Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, pero ya es tarde para sus planes.