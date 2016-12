El alcalde de Cádiz, José María González (‘Kichi’) ha vuelto a ser protagonista en el Pleno del Ayuntamiento en el que se trataba el tema de la limpieza del municipio tras pasar un mal trago con las palabras de una gaditana indignada apareció en mitad de la reunión. Tras acercarse al alcalde, le ‘regaló’ una bolsa repleta de garbanzos duros.

“Esto es lo que nos dan para pasar la Navidad a las familias que no tenemos recursos, garbanzo duro. Arréglese la dentadura, señor alcalde, porque lo que le he regalado no se puede comer”, espetó la señora.

“Señor alcalde, esto es para que pase usted las Navidades”, afirmó la indignada vecina. A petición de los grupos municipales de C´s y el PSOE, a ‘Kichi’ no le quedó otra opción que convocar a un pleno, debido a la crisis desatada en el seno del área de servicios sociales del Consistorio.

En ese momento, González dio orden a los policías para expulsarla del lugar. Finalmente, se produjo un intercambio de palabras entre el regidor y la ciudadana. “Este Ayuntamiento es la casa de los gaditanos”, afirmó la señora. “Esta es la casa del pueblo y hay que mantener las normas”, replicó el regidor.

“Comiendo comilonas, tomando cubatas. ¡Verguenza! Esto es lo que hay”. Otro vecino, que también se sumó a las críticas, pidió a los gritos a ‘Kichi’ “que se vaya ‘a cantar”.