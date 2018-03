John Carlin, ex imagen de Banco Sabadell: “Llarena debe estar en la cárcel”

John Carlin, ex periodista de El País e imagen de Banco Sabadell en una serie de anuncios junto a Rafael Nadal, ha puesto al magistrado Pablo Llarena, amenazado tanto él como su familia por la sección más radical de los separatistas, en el centro de sus críticas.

Carlin, cuya visión de España es de un país con “déficit democrático” por la actuación de la justicia a quien se salta la Ley, fue protagonista de la campaña realizada hace unos años por Banco Sabadell, una serie de anuncios para “estar siempre cerca”. La campaña fue viral, como la que está haciendo Carlin ahora por los separatistas catalanes.

 

Carlin no duda ahora en cargar contra todo valor democrático e insulta al juez Llarena, cuya familia ha sido amenazada por la facción separatista más radical, Arran, en la puerta de su vivienda de veraneo.

Los insultos a Llarena se han realizado, además, en TV3, convertida en el agit-prop independentista desde hace años, pero es ahora cuando muestra la cara más violenta, facilitando datos personales de la esposa del magistrado que instruye el caso de rebelión y malversación de caudales públicos contra la cúpula independentista catalana.

TV3 📺 Carlin: ‘El que debería estar en la cárcel es Llarena”.

TV3 siempre lleva voces autorizadas. pic.twitter.com/Rr6f5osWnl — goslum (Llarenator, el día de juicio final) (@goslum) 27 de marzo de 2018

Llarena es un “pirómano político. Es él quien debe estar en la cárcel”, ha afirmado Carlin

Carlin no duda en asegurar que Llarena parece un “rey absolutista”, “quien tiene derecho a decidir quién va a la cárcel y quién no”. En España, olvida Carlin, son los jueces quienes hacen cumplir las leyes, lo mismo ocurre en cualquier otra nación democrática. Su vómito continúa: “Incluso yo, que conozco España, estoy casi en estado de choque. No me esperaba esta reacción… reaccionaria. Para mí, en España ha habido un golpe de estado”, ha asegurado en referencia a la actuación de la justicia.

En una entrevista al Diari de Girona aseguraba: “El poder judicial, representado por el juez Llarena, ha tomado el control del país”, pese a los delitos que pesan sobre Puigdemont, Junqueras y compañía. “El Gobierno no decide nada, lo decide un juez. Llarena ha hecho un golpe de estado. Si Rajoy tiene un gramo de inteligencia política, tiene que entender que lo que pasa no es bueno ni para España ni para Cataluña”, continuaba.