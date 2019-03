José Antonio Pallero: ‘Mi pecado fue divorciarme y pedir la Custodia Compartida con la LIVG del infame Zapatero’

@jmfrancas. José Antonio Pallero, alias Papá Maravilla, es un padre machacado por la Ley Integral de Violencia de Género.

JMF: ¿Machacado?

José Antonio Pallero: Me cuesta decir Maltratado, porque no me gusta ir de víctima. El machaque que he tenido por esta Ley y por el Estado ha sido a todos los niveles: físico, mental, económico, laboral… Pero he sido “resiliente”, que está muy de moda, y me he hecho grande ante tanta adversidad.

JMF: ¿Qué hiciste tú para merecer esto?

José Antonio Pallero: Mi pecado fue divorciarme y pedir la Custodia Compartida estando vigente la LIVG del infame Zapatero.

JMF: ¿Qué le pasa a la LIVG de Zapatero?

José Antonio Pallero: Es una Ley que está mal planteada desde el principio. De hecho dos ministras socialistas, bandera del Feminismo, no quisieron votarla en el Congreso: ni Carmen Calvo ni María Teresa Fernández de la Vega dieron su apoyo a la Ley. Anécdotas aparte, esta Ley posiciona a la Mujer por debajo del Hombre, y por eso crea esta Ley para protegerla. Y va más allá, allí donde llegaron los nazis: crear dos Códigos Penales, uno en general y otro en particular para los hombres heterosexuales. Al mismo delito se aplican distintas penas si eres hombre o mujer.

JMF: La llamada discriminación positiva…

José Antonio Pallero: Sí, el invento anticonstitucional de la Discriminación Positiva. Según el artículo 14 de la Constitución, somos iguales ante la Ley y no cabe ningún tipo de discriminación. Lo dice la Constitución, no yo. Pero como sociedad nos han metido un gol por la escuadra nuestros gobernantes, con el objetivo de crear conflictos allí donde no los había, con una finalidad tanto económica como de control social. Él ya clásico Divide et Impera.

JMF: Pero fue el propio Constitucional el que la avaló…

José Antonio Pallero: Bueno, años después se votó en el Tribunal Constitucional, y salió para adelante a trancas y barrancas: 7 a favor y 5 en contra. Es decir, cinco Jueces del Tribunal Constitucional emitieron un voto particular dictando que la Ley no encajaba en el marco constitucional. Uno de ellos el Juez Jorge Rodríguez-Zapata, en su voto particular, quiso desmarcarse de lo que esta Ley suponía: el Derecho Penal de Autor, el Sueño de Mezger. Así lo escribía él en su sentencia. Mezger no era otro que un jurista de la Alemania Nazi. Por cierto un Juez de los denominados progresistas, que llegó al TC con el apoyo de todos los partidos políticos.

JMF: Pero pasó y se aplica. Es ahora la ley vigente.

José Antonio Pallero: Sí, llevamos sufriendo esta Ley 15 años. Pero ahora que están saliendo más y más casos de abusos por parte de esta Ley, es el principio de su fin. Por fin un partido político está dando voz a miles de padres a los que esta Ley ha pasado por encima. Y una vez que el debate ha saltado a los medios es una cuestión de tiempo que esta Ley se derogue o bien se corrijan sus aspectos anticonstitucionales.

JMF: Por tu experiencia, ¿qué habría que corregir?

José Antonio Pallero: El tema de la Presunción de Inocencia en primer lugar. No puede ser que a una mujer, en un proceso de divorcio contencioso, haya que creerla sí o sí. Tendrán que hacer falta pruebas, obviamente. No es el caso: con esta Ley, solo con la palabra de la mujer puede acabar uno en la cárcel. Mi caso fue así, sin ir más lejos. Sin ninguna prueba. Es como la Probatio Diabólica de la Inquisición. En segundo lugar, y a sabiendas de que muchas mujeres instrumentalizan las denuncias por maltrato para su beneficio en caso de divorcio con hijos, proteger por encima de todo los Derechos de los Niños, y no los de la madre o el padre. Que estuviera monitorizado el proceso de divorcio desde el minuto cero poniendo a los menores como centro del proceso. Estas asimetrías se corregirían inmediatamente si se pasara a una Ley de Violencia Intrafamiliar.

JMF: ¿De dónde deduces eso?

José Antonio Pallero: ¿Lo de la Ley de Violencia Intrafamiliar?

JMF: Lo de que con una ley llamada así cambiaría todo.

José Antonio Pallero: No sería solo el nombre. Sería en todos los conflictos de maltrato en el ámbito doméstico: hombre a mujer, mujer a hombre, mujer a mujer, hombre a niño, etc… tendrían la misma calificación penal. Se rompería la asimetría que creó la LIVG. Y al romperse, dejarían de instrumentalizarse esas denuncias en caso de divorcio. Claro, falta otro pilar fundamental: la presunción de inocencia. Todo presunto delito habría que demostrarlo con pruebas.

JMF: ¿Por qué este nombre de violencia intrafamiliar cabrea al feminismo?

José Antonio Pallero: Porque al Feminismo Radical e Hipersubvencionado se le acabaría el chollo y si les tocas el negocio, muerden. Pero que se vayan haciendo a la idea de que se les va a acabar, esto es insostenible en el tiempo. Yo tengo la teoría de que si mañana desaparecen las subvenciones a las Asociaciones Feministas, mañana acaba todo el circo que han montado. Poderoso caballero…

JMF: ¿Cuál es el ‘circo’?

José Antonio Pallero: El que llevan dos años montando cada 8M. Ver a ministras socialistas botando tras una pancarta da vergüenza ajena. En una manifestación donde lo que prima es el odio al varón heterosexual. Pero el circo se caerá por sus contradicciones. Mujeres increpando a mujeres se pudo ver el pasado 8M. Sin ir más lejos, a Arrimadas la increparon. Pero hubo más. Esas mujeres del 8M no representan a las mujeres, sino son el brazo del Estado que las pone a trabajar, para que se vea que se ganan la subvención.

JMF: Es lo políticamente correcto y lo progresista…

José Antonio Pallero: Es la dictadura de lo Políticamente Correcto. Yo me considero disidente de esa Dictadura. Y me ha empujado a ello el propio Estado, robándole a mis hijos la Infancia junto a su padre.

JMF: Has escrito un libro sobre ti, ¿no?

José Antonio Pallero: Sí, basado parcialmente en unos hechos que a mí me han ocurrido, hechos que califico de ciencia ficción, porque el que los lee no se puede creer que lo ocurrido sea real. Pero lo fue.

JMF: ¿Como se llama?

José Antonio Pallero: Yo Maltratado(r): La Increíble Historia de Papá Maravilla. Próximamente lo publicará la Editorial Homo Legens. Hasta ahora lo autopubliqué con Amazon.

JMF: ¿Papa maravilla?

José Antonio Pallero: Sí, así es. No me lo he puesto yo, yo soy mucho más humilde para ponerme un nombre tan rimbombante. El nombre me lo puso mi exmujer. Seis meses antes del divorcio, por el día del Padre, me regaló un libro confeccionado por ella, escrito a mano, titulado Papá Maravilla. Ese era yo, según ella.

JMF: Y de golpe todo cambió…

José Antonio Pallero: Sí, así es. Un día hubo un conflicto y marchó de casa con los niños. Yo ya no podía más, y decidí ponerle una demanda de divorcio, pidiendo la Custodia Compartida. Después a ella le asesoraron y me puso una denuncia por maltrato psicológico. Y la LIVG entró en mi vida. Y arrasó la Infancia de mis hijos.

JMF: ¿Qué paso tras la denuncia?

José Antonio Pallero: Comenzó mi viacrucis particular. El Juez de Violencia, a pesar de tener dos escritos pidiendo que regulara las visitas de los niños (uno mi demanda de divorcio y otro la denuncia de mi ex) no dictó ningún Auto, no reguló absolutamente nada. Esto contraviene la Tutela Judicial Efectiva a la que tenían derecho mis hijos, según el Artículo 24.1 de la Constitución. Bueno, pues sin Auto ni Pronunciamiento por parte del Juez, mi ex impidió a nuestros hijos que yo tuviera cualquier contacto con ellos. Esto hizo que escalara el conflicto, y pasé por todo lo que el Estado tiene para machacarme: Punto de Encuentro, Pulsera Telemática y cárcel.

JMF: ¿Has estado en la carcel?

José Antonio Pallero: Sí, estuve en ella 40 días. En Teixeiro, donde por ejemplo está Jamal Zougam.

JMF: ¿Por qué la carcel?

José Antonio Pallero: Todavía no lo sé no yo, ni en los Juzgados se aclaran. Se supone que iba a cumplí la pena, pero estaba recurrida. Aún así me dieron la Liquidación de Condena, que indicaba que tendría que estar en Prisión hasta el 2021… Se dice pronto. Hubo irregularidades en mi entrada en prisión. Cuando entré mi anterior abogado desapareció y apareció uno nuevo. Que este nuevo abogado es muy bueno lo ejemplifica que te esté escribiendo ahora mismo: señaló las irregularidades de mi encarcelamiento y me pusieron de inmediato en Libertad.

JMF: ¿Eres una prueba viviente de que hay denuncias falsas entonces?

José Antonio Pallero: Lo soy. Me ha puesto varias, y todas están pendientes de recurso. No me refiero a estas como denuncias falsas, todavía. Pero si hay una denuncia, que me puso en diciembre de 2016, que decía que yo la había amenazado de muerte. Cómo había contradicciones en su testimonio, los Jueces la archivaron hasta en tres ocasiones. Esto ya está demostrado y es inapelable. Pero yo sé que todas sus denuncias son falsas, y mi libro es un ejercicio que prueba que todo fue un (presunto por ahora) montaje de mi ex y su abogada, con el beneplácito del Estado que la ha apoyado siempre.

JMF: Gracias José Antonio, no te quito más tiempo, un abrazo y mucho ánimo.

José Antonio Pallero: Millones de gracias por interesarte por mi caso, no sabes cuánto te lo agradezco.